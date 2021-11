Lionel Mesi nije zadovoljan komentarima predsjednika kluba.

Izvor: Profimedia

Lionel Mesi se oglasio u španskim medijima prvi put poslije odlaska iz Barselone. On je dao intervju za katalonski "Sport" i istakao da mu njegov bivši klub nedostaje.

Čak i poslije dva mjeseca u Parizu, još uvek mu je čudno to što ne igra za Barselonu.

"Do danas kada gledam utakmice javi mi se želja sjetio se nekih mečeva sa Nou Kampa, nekih ljudi... Sada sam mirniji, uklopljeniji i kada razmišljam o svemu što ovde imam na sportskom i ličnom planu zadovoljan sam", rekao je Mesi.

Naravno da je bilo pitanja o onome što je pominjao Đoan Laporta, da se nadao da će Mesi ponuditi da igra besplatno!

"Istina je ono što sam rekao na odlasku. Uradio sam sve što je bilo u mojoj moći da ostanem i nikada mi nisu tražili da igram za džabe. Traženo mi je da se odreknem polovine plate i to sam uradio bez ikakvih problema. Bio sam u poziciji da i više pomognem klubu. Moja želja i želja porodice je bila da ostanemo u Barseloni", ispričao je Mesi.

On nije zadovoljan javnim istupima Đoana Laporte koji je pominjao tu mogućnost kasnije u svojim izjavama.

"Niko nije tražio da igram besplatno tada i mislim da što je rekao predsjednik nije na mjestu.To me povrijedilo jer mislim da nije morao to da kaže. To tjera ljude da misle o meni onako kako ja nisam zaslužio", dodao je Mesi.

Sa PSŽ-om je potpisao dvogodišnji ugovor, a hoće li se posle toga vratiti u Barselonu?

"Ne znam šta ću raditi kada mi se ugovor sa PSŽ-om završi. Ono što je skoro sigurno je da ćemo ponovo živjeti u Barseloni. To želi moja supruga i to ja hoću", dodao je on i istakao da bi svakako želio neku funkciju u klubu u jednom momentu.

"Da, uvijek sam pričao da bih voleo da pomognem klubu u svakom smislu i hteo bih da imam funkciju tamo u nekom momentu", zaključio je Argentinac.