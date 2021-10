Mančester junajted je riješio da mu pruži novu priliku.

Izvor: Profimedia

Ole Gunar Solskjer će preživjeti i najveću blamažu u novijoj istoriji Mančester junajteda! Poraz 0:5 od Liverpula nasred "Old Traforda" ipak neće biti dovoljan za "crvene đavole" da smijene trenera.

Kako poručuju najnovije informacije iz Engleske, Solskjer ostaje na klupi Junajteda!

Otkako je Mohamed Salah het-trikom potpuno uništio Mančester junajted u nedelju, u medijima se spekulisalo hoće li Solskjer dobiti otkaz.

Otkriveno je bilo i da su sada zvijezde Junajteda protiv ostanka Norvežanina, u svlačionici vlada haos i pojedinci žele da napuste klub, ali uprava i dalje vjeruje da je Solskjer pravi čovjek da povede "crvene đavole" naprijed.

Kako navodi "The Athletic", to je odluka koju donosi Džoel Glejzer, dio porodice Glejzer koja upravlja klubom. On je vodio sastanak sa Edom Vudvordom i Ričardom Arnoldom u ponedjeljak, ali još uvek nema odluke o smjeni Solskjera. Time bar za sada padaju u vodu priče o dolasku Antonija Kontea na njegovo mjesto, dok će Solskjer dobiti priliku da vodi tim protiv Totenhema već za vikend. Taj meč bi mogao mnogo toga da odluči u ovoj situaciji.

Izvori oko kluba navode da bi pojedinci u Mančester junajtedu bili spremni da se riješe Norvežanina, dok drugi navode da u timu postoji konfuzija oko stila igre koji se zahtjeva od igrača.

Izvor: Profimedia

Ipak, pristup Junajteda rješavanju problema neće biti otkaz kao svojevremeno za Žozea Murinja i započinjanje projekta ispočetka, prije svega jer atmosfera u timu nije tako toksična kao za vrijeme "vladavine" Portugalca.

"Antonio Konte je stavio do znanja da bi bio spreman da preuzme Junajted. Zinedin Zidan je još jedno ime koje se spominje, dok se Maurisio Poketino i dalje divi klubu, dok je njegov mandat u Pari Sen Žermenu sve neizvjesniji. Na duže staze bi i Brajtonov Grejem Poter mogao da bude u opticaju. Ali za sada je Solskjer glavni i riješen je da nastavi da se bori", stoji u zaključku "The Athletica".