Meč Olimpika iz Marseja i Pari Sen Žermena obilježio je jedan navijač.

Izvor: Twitter/Printscreen/@MasianFcb

Nevjerovatna scena na derbi utakmici francuske Lige 1! Nakon što smo nekoliko puta ove sezone imali prekide utakmica zbog prekida navijača, sada je ponovo došlo do skandala.

Na utakmici Olimpika iz Marseja i Pari Sen Žermena koja je završena rezultatom 0:0, jedan navijač je potpuno neometan uletio na teren ne bi li došao da pozdravi Lionela Mesija!

Utakmica na "Velodromu" bila je uzavrela od početka meča, gosti iz Pariza su od 57. minuta igrali sa igračem manje zbog crvenog kartona Ašrafa Hakimija, a Mesi, Nejmar, Kilijan Mbape i društvo nikako nisu uspjevali da stignu do pogotka. Nisu u tome uspjeli ni do kraja susreta, pa su "sveci" stigli do samo jednog osvojenog boda na ovom susretu.

Ipak, svi pričaju o detalju iz drugog poluvremena. Mesi je tom prilikom krenuo u jedan napad u svom stilu, približavao se šesnaestercu Marseja, a onda je sve stalo! Razlog je bio jedan navijač koji se niotkuda pojavio u kadru.

On je prišao Mesiju i zagrlio ga, a redari su tek nakon toga uspjeli da stignu na teren i sklone izgrednika sa mjesta gdje ne bi trebalo da bude.

Pogledajte kako je to izgledalo:

I pored ovog remija, PSŽ je sa 28 bodova ubjedljivo prvi u francuskoj Ligi 1 u ranoj fazi sezone.