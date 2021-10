Predsednik FIFA je izneo računicu po kojoj bi čak 100 zemalja moglo da organizuje Svetsko prvenstvo u samo 20 godina... Ali ako njegova ideja bude prihvaćena.

Izvor: MN Press

Sve se više priča o ideji da se Svetsko prvenstvo u fudbalu održava na svake dve, umesto na svake četiri godine. Ova ideja za koju se FIFA zalaže odmah je naišla na brojne kritike.

Ipak, predsednik FIFA Đani Infantino ima neke vrlo neobične argumente u korist takve promene, čak navodeći da bi Mundijal na svake dve godine bio dobar po zdravlje igrača!?

Naime, mnogi fudbaleri, sportski radnici, javne ličnosti, pa čak i UEFA, kritikovali su ideju Arsena Vengera i FIFA da se Svetsko prventvo igra na svake dve godine, upravo navodeći kao jedan od problema to što će Mundijal izgubiti na svojoj draži i što će igrači biti pod prevelikim fizičkim naporima u ionako već pretrpanom kalendaru takmičenja.

Ipak, Infantino kaže da bi igrači zbog ovakve promene bili - odmorniji.

"Uzmimo za primer Lionela Mesija. On zbog utakmica reprezentacije proputuje 400.000 kilometara, dok igrači iz Evrope prođu deset puta manje. Upravo je cela suština u tome, što manje putovanja, to će i fudbaleri biti odmorniji", tvrdi Infantino.

Za njega su promene oko Mundijala preko potrebne.

"Nekada smo imali 40 zemalja koje su igrale kvalifikacije, danas ih je 211. Takmičenje je najvišeg nivoa, izaziva najveće uzbuđenje i svi žele da ga organizuju."

Infantino čak ističe da bi gotovo polovina zemalja članica FIFA mogle da budu organizatori Mundijala u narednih 20 godina. Za to je čak ponudio i računicu.

"Ukoliko bude promena, pa na svakih godinu dana imamo Mundijal, prvo za muškarce, a onda i za žene, doći ćemo do toga da u okviru dve decenije oko 100 zemalja budu organizatori Svetskog prvenstva", istakao je prvi čovek FIFA i najavio do kada će čitav plan biti razrađen.

"U decembru ćemo sve definisati, jer je to vrlo važno pitanje. Bio sam negativan isprva, ali kada sam analizirao, shvatio sam prednosti koje bi to donelo svetu. Sve ćemo rešiti do kraja godine", poručio je Đani Infantino.