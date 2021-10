Trener crno-belih pred utakmicu 1/16 finala nacionalnog kupa ističe da u timu imaju novi slučaj korona virusa i najavljuje ofanzivu protiv trećeligaša.

Reprezentativna pauza se još nije završila, ali fudbaleri Partizana su već u punom pogonu. U sredu od 16.30, crno-beli igraju meč 1/16 finala Kupa Srbije protiv trećeligaša Trajala.

Zaostali susret najmasovnijeg takmičenja Partizan dočekuje nekompletan, upravo zbog obaveza pojedinih igrača u nacionalnim selekcijama, a trener Aleksandar Stanojević zbog toga i činjenice da se radi o eliminacionoj utakmici poziva na dodatni oprez.

"Što se tiče utakmice, kup utakmica je eliminaciona i nema popravnog. Izlazimo u najjačem mogućem sasaavu kojim raspolažemo. Trajal je ekipa koja je u trećem rangu takmičenja i prva je na tabeli. Imaju iskusnih igrača i koji su igrali u inostranstvu i Superligi, tako da smo motivisani", počeo je Stanojević, pre nego što se osvrnuo na igrače na koje će moći ili neće moći da računa.

Slobodan Urošević će zbog suspenzije preskočiti meč, a trener crno-belih otkriva i kakvo je stanje sa ostalima.

"Saničanin se polako vraća posle korone, tako da se nadamo da će biti okej. Nemanja Jović je pozitivan na koronu, tako da nije u konkurenciji, nije otišao za reprezentaciju. Što se tiče golmana, pričali smo na tu temu, želeo sam da brani Lukač, ali postoji dogovor od ranije, da će Stevanović braniti od prve do nadamo se poslednje utakmice u Kupu. Ostali su spremni i izlazimo sa najjačim mogućim sastavom u ovom trenutku."

Stanojević je detaljno govorio o minutaži mlađih igrača, pre svega, hoće li minuta na terenu biti za Lazara Pavlovića?

"Za neke minute, da, naravno. Ali da vam kažem nešto, mi ne volimo da poklanjamo minute. On će igrati onog trenutka kad zasluži. NIje dobro radio u nekom prethodnom periodu, sad se polako vraća. Dobiće možda i minutažu sutra u prvenstvu ili u Evropi, ali samo kad zasluži", kaže Stanojević i nastavlja u dahu o tome da li u trci za titulu, mlađi igrači dobijaju manje prilika da "bljesnu".

"Kod mene, ne. Radimo onako kako mislimo da je najbolje za nas i za klub, nema veze da li se borimo za titulu. Meni je bila važna utakmica i kad je igrao Baždar ili neko drugi. Lično su on i Milovanović malo pali u formi, bilo je utakmica sreda-subota, pa smo se zato odlučili da u omladinskoj školi odigraju što više utakmica. Igrali su dobro, dobiće šansu, možda i počnu utakmicu, ništa to nije sporno. Milovanović bi počeo utakmicu da nije u reprezentaciji sad i u petak imaju omladinski derbi... Štulić je povredio mišić, tako da on neće biti u konkurenciji. Na nama je da ih usmerimo i da im pojačamo rad. Sad svi očekujemo mnogo više od Jovića, ali on igra slično kao prošle sezone. Terzić se podigao, očekujemo Pavlovića da se vrati na onaj nivo, sve od njega zavisi. Sad vidim da je ozbiljniji u ovom periodu. Nevezano da li je šampionska trka ili ne", jasan je trener Partizana.

Sve ovo znači da će Rikardo Gomeš i ovaj meč početi u startnoj postavi?

"Bio je planiran Štulić da ga zameni, Milovanović i Baždar su u reprezentaciji, tako da ćemo videti ko će ga zameniti u nekom trenutku utakmice. On je profesionalac, imali smo pauzu, odmarao je pet-šest dana, dali smo mu dužu pauzu. Mogao je da dođe tek sutra, takav je bio dogovor, ali je on došao dva dana ranije. On je najviše zastupljen i najviše je igrao, uz Zdjelara, to su igrači kojima je potrebnija pauza. Rikardo će početi meč sutra."

Da li Partizan i posle napornog meseca koji sledi, sa čak osam utakmica do naredne reprezentativne pauze, može da ostane prvi na tabeli i u Superligi i u Konferencijskoj ligi?

"Nadamo se, imamo nezgodnu utakmicu sa Gentom koji igra promenljivo, ali da ne pričamo još o njima. U ligi, za sada nam je bitno da smo tu sa Zvezdom u konkurenciji da što duže ostanemo u trci za titulu, da li ćemo biti prvi ili tu negde, pokazaće ovaj period", poručuje Aleksandar Stanojević.