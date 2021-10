U jednom televizijskom gostovanju prvi operativac crveno-belih ''prozvao'' klupsku legendu.

Dragan Stojković Piksi okupio je reprezentaciju Srbije pred mečeve u oktobru, a neke od njegovih ranijih izjava prokomentarisao je Zvezdan Terzić.

Gostujući na TV Pančevo, u emisiji u kojoj je pričao i kako je tim crveno-belih morao da pravi bez dinara u džepu, Terzić je imao poruku za selektora.

''Pojavio se Piksi i priča o srpskom fudbalu. Druže, ti si selektor, bavi se reprezentacijom! Nemoj ti da komentarišeš da li ima nameštanja i da li se gradi nacionalni stadion. Svako se petlja u stvari koje ga se ne tiču. Tako se na pogrešan način prezentuje javnosti'', rekao je Terzić.

Generalni direktor crveno-belih trenutno nije zadovoljan kako izgleda fudbal u Srbiji!

''Nisam zadovoljan kako izgleda srpski fudbal, Zvezda i Partizan od 37 utakmica 35 pobede'', zaključio je Zvezdan Terzić.

Podsećamo, Dragan Stojković Piksi prokomentarisao je gradnju nacionalnog stadiona na poslednjoj konferenciji, kada je čitao spisak igrača za oktobarske mečeve.

''To je moranje, jedna zemlja mora da ima nacionalni stadion. Ne mora da se zove nacionalni, ali mora da ima objekat reprezentativnog kvaliteta. Ja bar očekujem do 2025. da ga imamo. Razgovore koje sam imao sa relevantnim ljudima, uverili su me da ćemo do 2024. to napraviti i da ćemo biti ponosni na jedan objekat te vrste'', zaključio je selektor.

Istom prilikom govorio je i o razvoju klupskog fudbala u Srbiji. On je bio zadovoljan pravcem u kom ide domaći fudbal, ali smatra da taj proces ide presporo.

''Nema više nameštenih utakmica i sumnjivih rezultata. To je prošlost i moramo da sve učinimo da se tako nastavi. A to su sve normalne stvari, ali moramo da kažemo jer ranije nije to bio slučaj'', dodao je Dragan Stojković Piksi.