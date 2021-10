Ohi Omoižuanfo je konačno na zadatku koji je godinama čekao.

Izvor: Profimedia/Sportimage/David Klein

Kad nema prve zvezde Erlinga Holanda, Norvežani se uzdaju u napadača Crvene zvezde!

Ohi Omoižuanfo (27) će u januaru 2022. godine pojačati šampiona Srbije, a u oktobru je konačno dobio poziv za reprezentaciju Norveške!

I dok je uzdanica Borusije Dortmund povređena, Ohi je na spisku - napadač koji će naredne godine nositi dres Zvezde, dobio je nagradu nakon što je na 31 utakmici postigao 26 golova za Molde!

Ohija su te sjajne golgeterske partije preporučile selektoru Staleu Solbakenu, da ga konačno pozove za kvalifikacione mečeve, a napadač bi mogao da zaigra u mečevima protiv Turske i Crne Gore.

Radi se o mečevima kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a Norveška ima mnogo problema sa napadačima pred ove susrete - Holand je povređen, a na spisku nema ni Aleksander Serlota ni Džošue Kinga. Stoga je jasno da bi Ohi mogao da dobije svoju šansu. On je do sada upisao samo jedan nastup u nacionalnom timu i to davne 2017. godine.

Norveška svoje mečeve irga 8. oktobra u Turskoj, a 11. oktobra će ugostiti Crnu Goru. Norvežani su odlično startovali u kvalifikacijama, pa će sa Ohijem u timu želeti da tako i nastave: