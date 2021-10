Saša Ćurčić vjeruje u Piksija i reprezentaciju Srbije i plasman na Mundijal. Pričao je i o Mitroviću, Murinju, Klopu...

Izvor: MN Press/MONDO

Borba za plasman na Svjetsko prvenstvo se nastavlja. Srbiju čekaju dva važna meča u oktobru, prvo protiv Luksemburga, pa Azerbejdžana.

Ukoliko opravdaju ulogu favorita u novembru će protiv Portugala u direktnom duelu odlučivati o prvom mjestu u grupi.

Igre ekipe Dragana Stojkovića prati i čuveni Saša Ćurčić. Popularni Đani je u opširnom intervjuu za MONDO pričao o mnogim temama, prvo je otkrio da će postati trener, pa je analizirao Crvenu zvezdu i Partizan i na kraju je došao na red razgovor o nacionalnom timu.

"Naravno da pratim igre reprezentacije. Pitaš mene može li Srbija na Svjetsko prvenstvo? Može bre! Ja sam iz rječnika izbacio riječi poput ne mogu, nemoguće, to ne postoji. Cijepaj dalje! Dobijamo Portugal i idemo na Mundijal. Znam to! Piksi je donio taj pozitivni bezobrazluk, harizmu i karakter. Ne zanima ga ko je sa druge strane, bio Portugal ili neko drugi, igra se isto", kaže Ćurčić za MONDO.

Vidi opis JA SAM MITROVIĆEV LAJF-KOUČ! Đani Ćurčić za MONDO: Srbija će otići na Mundijal Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Pun je pohvala na račun srpskog selektora.

"Kod Piksija nema odustajanja, gubio ili vodio igra se isto. Nema foliranja, igrači igraju za njega. Šteta samo za tu Irsku (1:1), imali smo toliko šansi i onda taj pad koncentracije u završnici. Šta da se radi, igra se dalje."

Spomenuo je i nekadašnjeg selektora Srbije Ljubišu Tumbakovića.

"Nedostajala mu je trenerska sreća. To je isto kao u Las Vegasu kad zavrti kuglu pa čekaš da li pada na crno ili crveno. Pogledajte taj meč sa Norveškom, pa ubili smo ih, bilo je savršeno, Erling Holand se nije vidio na terenu. Poklonili su mu se svi kritičari. Onda je posle bio taj ključni meč sa Škotskom koji je morao da se dobije za plasman na Evropsko prvenstvo. Problemi sa koronom, drama sa Aleksandrom Kolarovim u stilu Alfreda Hičkoka i eto."

Izvor: MN Press

Jedna od tema bio je Aleksandar Mitrović, najbolji strijelac reprezentacije Srbije.

"Pitajte Mitrovića ko mu je lajf-kouč. Ja sam! Pomogao sam mu kada je bio na klupi u Fulamu prošle godine. Često smo se čuli, govorio sam mu da će sve doći na svoje, da mora da vjeruje. Pitajte ga to slobodno. Žao mi je što tu nije i Luka Milivojević, uklopio bi se u Piksijev stil. Ja sam ga savjetovao da se vrati u reprezentaciju i prošli put, pričam mu to i sada, ali on ne želi."

Đani je potom pričao nešto detaljnije i o poslu trenera, a spomenuo je i Žozea Murinja i Jirgena Klopa.

"Fudbal je takav da se stalno nešto nauči, pa Aleks Ferguson koji je Mont Everest, vrh svih trenera, kaže u 70. godini da je nešto novo naučio. To najbolje sve pokazuje."

Nadovezao se zatim na dvojicu aktivnih stručnjaka.

"Znate li ko je stvorio Murinja? Njegov pomoćnik Rui Farija. Ko je napravio Klopa? Pa moj Banjalučanin Željko Buvač. Čujem se često sa njim, nažalost ne sarađuje više sa Jirgenom. Evo, reći ću vam i zašto je otišao. Klop je počeo više da uvažava druge asistente, polako ga je sklanjao i Željko se osjetio ugroženim i otišao je. Zato uvijek kažem da treba poštovati one koji su te stvorili i treba da budeš uz njih."

Izvor: privatna arhiva

Na kraju razgovora je imao i jednu poruku za sve.

"Uz mene su sada svi oni koji su bili sa mnom kada sam pao. Oni koji me vole, poštuju i koji su tu zbog mene, ne zbog materijalnih stvari. Ja sam takav, pjevam i širim pozitivnu energiju i kad nemam ništa. To što sa 50 godina krećem da se školujem za trenera treba da bude znak za sve one ljude mojih godina. Nemojte da odustajete, nađite nešto zanimljivo da radite, neki hobi ili šta god. Ja sam neuništiv, ne stajem, nemojte ni vi da odustajete", zaključio je Ćurčić za MONDO..