Legendarni Toma Zdravković je ponovo aktuelan ovih dana.

Izvor: YouTube/Printscreen/partizan.rs

Ovih dana, ponovo se priča o "kralju boema" Tomi Zdravkoviću, zbog filma o njegovom životu koji već uveliko puni bioskopske sale.

A usred priče o Tomi Zdravkoviću već godinama se vodi polemika za koji fudbalski klub je navijao. Mnogi vjeruju da je legendarni Toma bio navijač Crvene zvezde, ali postoji dokaz da je ipak volio Partizan!

U jednom intervjuu iz avgusta 1990. godine, Toma Zdravković je naširoko govorio o Zvezdi i njenim velikanima, a njegove riječi kao da su jasno govorile da je navijač crveno-bijelih.

"Cijenim Rajka Mitića, Džajića, Piksija i druge velikane našeg kluba koji su u Zvezdi napravili ono što danas jeste. Pa bio bih lud kad ih ne bi cijenio. Znači da ništa ne bih znao. A ja znam, gledao sam ih sve. Obišao sam cio svijet, ali to što ima Crvena zvezda i kakav je ona gigant, malo klubova može da se pohvali", pričao je svojevremeno Toma Zdravković.

Međutim, u međuvremenu se pojavio isječak iz nedeljnog lista "Sabor" iz još davnije 1984. godine.

U tom intervjuu, Zdravković je u kratkim odgovorima opisivao sebe. Na pitanje "klub za koji navijam", odgovor je jasno glasio - "Za svaki klub koji igra protiv Crvene zvezde".

To će vjerovatno dovesti do polemika o tome za koga je zaista navijao Toma Zdravković, ali i crveno-bijeli i crno-bieli će moći da se usaglase da je baš on bio "kralj boema"...