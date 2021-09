Kraj karijere koja je mogla biti velika.

Sad je i definitivno kraj! Iskusni ukrajinski napadač Artem Milevski zvanično je završio karijeru sa 36 godina. Njegov poslednji klub bio je ukrajinski Minaj.

Iskusni Milevski je najveće uspehe napravio igrajući dugo za Dinamo iz Kijeva, gde je za 11 godina na 178 mečeva dao 57 golova.

"Društvo za izlaske bili smo Milevski, Aleks Alijev, Igor Petković i ja. Možete li da zamislite kako je to tada izgledalo? Svi smo igrali za B tim Dinama. Nismo se razdvajali i bilo je baš zabavno. Milevski, Alijev i ja bismo ušli u restoran oko osam uveče, potom bismo oko ponoći otišli u neki klub i tamo bismo proveli celu noć", ispričao je jednom prilikom Ninković za ukrajinske medije.

Milevski je bio nesuđeno pojačanje Crvene zvezde, ali je na kraju umesto na "Marakani" završio u Hajduku iz Splita gde se nije proslavio. Razuzdan život, alkohol i žene bili su mu velika prepreka u karijeri.

Milevski je znao da svoje provode produži i na dan, pa bi tako posle besane noći nastavio izlazak.

"Sećam se kada smo jednom ostali do šest ujutro, a klub se zatvarao. Rekao sam Milevskom da idem kući, ali on je odgovorio da nastavljamo dalje. Pitao sam ga gde ćemo dalje kada je sve zatvoreno. Ali on je znao par interesantnih mesta koja još rade i tako smo otišli dalje u provod. Došli smo tamo u sedam ujutro i nije bilo nikoga osim nas. Bio sam začuđen i pitao sam Milevskog gde su ostali ljudi i zašto smo sami u kafani. Rekao mi je da sačekam i da je još rano. Već je bilo prošlo sedam ujutro. I zaista, bilo je kako je obećao. Oko pola osam ujutru, ljudi su počeli da naviru u lokal i krenula je žurka. Bio sam u šoku, nikad ništa slično ranije nisam video", prisetio se Ninković istom prilikom.