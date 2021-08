Iznenađenje za sve? Totenhem je sjajno otvorio sezonu...

Bizarno leto je iza Totenhema, skoro dva meseca tražili su novog trenera, brinuli o tome da li će ih "izdati" Hari Kejn, ali zapravo su na savršen način počeli novu sezonu...

Totenhem će na prvu pauzu otići kao lider Premijer lige pošto su i u trećoj utakmici ostvarili pobedu. Nuno Espirito Santo je "namestio" odbranu, njegova ekipa je iskoristila svoje šanse, pa je 1:0 bilo dovoljno za trijumfe nad Sitijem, Vulverhemptonom i ovog vikenda Votfordom.

Jedini gol ove nedelje postigao je Hjung-Min Son iz slobodnog udarca u 42. minutu, ali uz dosta sreće - pošto je utisak da uopšte nije planirao da šutira.

Pokušaj iskosa sa leve strane je zapravo bio centaršut, međutim niko nije zahvatio loptu i tako je posle odskoka prevarila austrijskog reprezentativnog golmana Bahmana, da bi se do kraja susreta ispostavilo da je to i jedini gol, iako su Spursi mogli i do ubedljivijeg trijumfa.

Uz ove tri pobede, Totenhem je obezbedio i grupnu fazu Konferencijske lige, tako da Nuno Espirito Santo može da bude i te kako zadovoljan posebno ako se uzme u obzir kakve je sve probleme imao.