Vejn Runi je priznao da je zbog opijanja i svega kroz šta je prolazio razmatrao da izvrši samoubistvo u momentima kada je dominirao na terenu.

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Vejn Runi (41) je ostavio veliki trag u evropskom fudbalu. Dominirao je na terenu, godinama bio jedan od najboljih na svijetu, posebno dok je igrao za Mančester Junajted. Malo ko je znao da je u momentima kada je bi ona vrhuncu na terenu, van njega bio na dnu i da je imao najcrnje moguće misli.

"Kada sam se opijao, zaključao bih se u kuću na dva dana i samo bih pio. To je bilo vjerovatno u najboljem periodu moje fudbalske karijere. Mučio sam se. Sada, kada pogledam sve to, rekao bih da sam bio sebičan. Nisam želio da me moj sin Kai (2009. godište) vidi, zato sam se sakrivao", rekao je Runi u jednom podkastu.

Prosto rečeno - nije htio da bude u društvu bilo koje osobe.

"Došao sam do momenta kad sam razmišljao i o samoubistvu. Nisam želio da budem u bilo čijoj blizini. Nisam htio da me ljudi vide na ulici, da idem u prodavnicu. Na terenu sam se osjećao komforno, ali bilo gdje drugde - mučenje."

"Trebalo je da budem najsrećniji..."

Sa strane je njegov život djelovao kao idila. Istina je bila potpuno drugačija.

"Ne želiš da pokažeš slabost, zato se trudiš da to zamaskiraš. Znao sam u kakvoj se poziciji nalazim, jer se osjećaš kao da nisi muško. Razgovarao sam sa psiholozima i pokušao da shvatim šta se dešava sa mnom. Bio sam na vrhuncu karijere, dobio sina, oženio se. Trebalo bi da budem najsrećniji, a to nije bio slučaj. Bio sam na samom dnu, jer sam bio sebičan. Supruga Kolin mi je mnogo pomogla. Mogla je da me napusti, ali je ostala sa mnom i pomogla mi je mnogo", zaključio je Vejn Runi.