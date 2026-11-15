Kapiten „Sokola“ zadovoljan je učinkom u Ligi nacija, pohvalio je zajedništvo ekipe i selektora Vučinića, a pred predstojeće kvalifikacije poručio da Crna Gora želi da se bori za direktan plasman na Evropsko prvenstvo.

Izvor: MN Press/M.Rašić

Kapiten crnogorske reprezentacije Stevan Jovetić zadovoljan je izdanjem „Sokola“ u C Ligi nacija, koju su završili ubjedljivom pobjedom nad Kiprom (4:1) i sa ukupno 16 osvojenih bodova.

Jovetić je istakao da je ekipa, uprkos brojnim povredama i izostanku šest-sedam igrača, pokazala zajedništvo, karakter i želju, posebno u utakmici u kojoj je pobjeda bila neophodna za plasman u plej-of.

Kapiten je otkrio da je vjerovao u prvo mjesto i maksimalan učinak, koji je izostao nakon remija sa Jermenijom, ali je pohvalio zalaganje svih saigrača.

Posebno je istakao doprinos selektora Mirka Vučinića, čiji autoritet i nekadašnji status saigrača i fudbalskog idola dodatno motivišu reprezentativce.

Crnu Goru od marta očekuju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, a Jovetić poručuje da će cilj biti borba za drugo mjesto i direktan plasman, umjesto oslanjanja isključivo na baraž. Zahvalio je i navijačima koji su pružili podršku reprezentaciji u Limasolu.