Albert Rijera analizira pobjedu Crvene zvezde nad Vojvodinom i ističe kako Gvardiola ne bi mogao da izvrši presing na njegov tim.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Albert Rijera sijao je od uzbuđenja nakon pobjede Crvene zvezde nad Vojvodinom u Novom Sadu (0:1) i bio je uobičajeno opširan u svojoj analizi utakmice, želeći da ukaže na više stvari koje su bile dobre u igri njegovog tima. Između ostalog, Rijera je želio da ukaže na statističke podatke koji su išli u korist Crvene zvezde od kada je sjeo na klupu srpskog šampiona, dok je takođe želio i da naglasi neke druge stvari koje su dobre.

"Da li sam srećan? Ja sam srećan svakog dana, jer imam fantastičan posao. Prije svega, želim da se izvinim vašem kolegi. Možda sam bio previše direktan kada sam rekao da smo bili bolji u svakom segmentu igre. Ali to je realnost", rekao je Rijera.

"Nisam ja taj koji to govori, već statistika. Da li sam srećan? Reći ću vam nešto. Već sam rekao da imam drugi najbolji posao na svijetu. Drugi, jer sam onaj najbolji već imao priliku da radim - bio sam fudbaler. Sada imam mogućnost da vodim igrače i to je drugi najbolji posao na svijetu. Uživam u svojoj profesiji. Za mene je suština svega što radim da u tome uživam. Ne slušam kada mi neko govori: Moraš ovo da uradiš, moraš ovog igrača da staviš u timu. Ne, ne. Radim na svoj način, onako kako ja mislim da treba i kako volim. Neću slušati nikoga. Ako ne budemo pobjeđivali, izaći ću pred vas i reći da je to moja odgovornost. Jer, na kraju krajeva, odgovornost je svakako moja, bez obzira na to da li pobjeđujemo ili gubimo".

"Gvardiola ne bi znao kako s nama"

Izvor: MONDO

Crvena zvezda je gol dala poslije prekida koji smo vidjeli u 87. minutu, kada je iz lijepe akcije Hendel zavrnuo loptu na drugu stativu, a tamo se snašao rezervista Bađo.

"Naravno da je sve pripremljeno. Naravno da se pripremamo za utakmice. Dajte nam malo priznanja za to. I mi treneri ponekad uradimo nešto dobro, zar ne? Ono što ne mogu da uradim jeste da naučim svoje igrače da ne dobijaju crvene kartone, prave penale i slične greške. Ali mogu da ih pripremim za određene situacije na terenu. Učim ih kako da igraju, kako da se postave i kako da iznenade protivnika. Danas smo, na primjer, iznenadili protivnika jer smo utakmicu započeli sa formacijom u obliku romba, umjesto kvadrata, tokom prvih 15 minuta prvog poluvremena", rekao je Rijera i dodao:

Vidi opis Albert Rijera: "Pep Gvardiola ne bi mogao presing protiv moje Zvezde" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Gvardiola ne bi znao kako da izvrši presing na nas. Dakle, i mi radimo neke dobre stvari. A kada nešto uradimo loše, slobodno nas kritikujte. Kritikujte mene, nemam nikakav problem s tim. Spreman sam da prihvatim kritiku kada pogriješimo. Naravno da pripremamo utakmice. Nekada provodim noći razmišljajući, uz čašu vina, kako da pobijedimo u sljedećem meču. Mi se pripremamo za svaku utakmicu i mislim da to radimo veoma dobro. Čak i kada je u pitanju prijateljska utakmica, pripremam je na potpuno isti način. Uvijek želim da pobijedim. Ne pripremam jednu utakmicu ozbiljnije od druge i nije pošteno govoriti koja je utakmica bila lakša. Priprema je potpuno ista, plan je potpuno isti. Moj cilj je uvijek pobjeda. Čak i kada igram karte sa svojom djecom, želim da pobijedim. Takav sam, uvijek želim da budem takmičarski nastrojen i upravo taj mentalitet pokušavam da prenesem na svoje igrače".

Ko je najveći rival Zvezde?

"Mislim da smo mi sami sebi najveći protivnici. Ako igramo dobro, smatram da trenutno nemamo pravog protivnika u ovoj ligi. Ali postoje utakmice koje mogu da budu teške ukoliko ne igramo onako kako želimo i kako znamo", rekao je Rijera pred pauzu od 15 dana.

Pogledajte 00:31 Vojvodina - Crvena zvezda 0:1 Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Albert Rijera sijao je od uzbuđenja nakon pobjede Crvene zvezde nad Vojvodinom u Novom Sadu (1:0) i bio je uobičajeno opširan u svojoj analizi utakmice, želeći da ukaže na više stvari koje su bile dobre u igri njegovog tima. Između ostalog, Rijera je želio da ukaže na statističke podatke koji su išli u korist Crvene zvezde od kada je sjeo na klupu srpskog šampiona, dok je takođe želio i da naglasi neke druge stvari koje su dobre.

"Da li sam srećan? Ja sam srećan svakog dana, jer imam fantastičan posao. Prije svega, želim da se izvinim vašem kolegi. Možda sam bio previše direktan kada sam rekao da smo bili bolji u svakom segmentu igre. Ali to je realnost", rekao je Rijera.

"Nisam ja taj koji to govori, već statistika. Da li sam srećan? Reći ću vam nešto. Već sam rekao da imam drugi najbolji posao na svijetu. Drugi, jer sam onaj najbolji već imao priliku da radim - bio sam fudbaler. Sada imam mogućnost da vodim igrače i to je drugi najbolji posao na svijetu. Uživam u svojoj profesiji. Za mene je suština svega što radim da u tome uživam. Ne slušam kada mi neko govori: Moraš ovo da uradiš, moraš ovog igrača da staviš u timu. Ne, ne. Radim na svoj način, onako kako ja mislim da treba i kako volim. Neću slušati nikoga. Ako ne budemo pobjeđivali, izaći ću pred vas i reći da je to moja odgovornost. Jer, na kraju krajeva, odgovornost je svakako moja, bez obzira na to da li pobjeđujemo ili gubimo".

"Gvardiola ne bi znao kako s nama"

Photo Set as poster photo Description Document specific alt text Href

Crvena zvezda je gol dala poslije prekida koji smo vidjeli u 87. minutu, kada je iz lijepe akcije Hendel zavrnuo loptu na drugu stativu, a tamo se snašao rezervista Bađo.

"Naravno da je sve pripremljeno. Naravno da se pripremamo za utakmice. Dajte nam malo priznanja za to. I mi treneri ponekad uradimo nešto dobro, zar ne? Ono što ne mogu da uradim jeste da naučim svoje igrače da ne dobijaju crvene kartone, prave penale i slične greške. Ali mogu da ih pripremim za određene situacije na terenu. Učim ih kako da igraju, kako da se postave i kako da iznenade protivnika. Danas smo, na primjer, iznenadili protivnika jer smo utakmicu započeli sa formacijom u obliku romba, umjesto kvadrata, tokom prvih 15 minuta prvog poluvremena", rekao je Rijera i dodao:

Gallery Name Vojvodina - Crvena zvezda

"Gvardiola ne bi znao kako da izvrši presing na nas. Dakle, i mi radimo neke dobre stvari".

"A kada nešto uradimo loše, slobodno nas kritikujte. Kritikujte mene, nemam nikakav problem s tim. Spreman sam da prihvatim kritiku kada pogriješimo. Naravno da pripremamo utakmice. Nekada provodim noći razmišljajući, uz čašu vina, kako da pobijedimo u sljedećem meču. Mi se pripremamo za svaku utakmicu i mislim da to radimo veoma dobro. Čak i kada je u pitanju prijateljska utakmica, pripremam je na potpuno isti način. Uvijek želim da pobijedim. Ne pripremam jednu utakmicu ozbiljnije od druge i nije pošteno govoriti koja je utakmica bila lakša. Priprema je potpuno ista, plan je potpuno isti. Moj cilj je uvijek pobjeda. Čak i kada igram karte sa svojom djecom, želim da pobijedim. Takav sam, uvijek želim da budem takmičarski nastrojen i upravo taj mentalitet pokušavam da prenesem na svoje igrače".

Ko je najveći rival Zvezde?

Photo Set as poster photo Description Document specific alt text Href

"Mislim da smo mi sami sebi najveći protivnici. Ako igramo dobro, smatram da trenutno nemamo pravog protivnika u ovoj ligi. Ali postoje utakmice koje mogu da budu teške ukoliko ne igramo onako kako želimo i kako znamo", rekao je Rijera pred pauzu od 15 dana.

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