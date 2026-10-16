Nakon poraza od Lugana, Rijera je poručio da su crveno-bijeli dobili nešto vrijednije od pobede - temelj igre.

Izvor: MN Press

Trener Crvene zvezde Albert Rijera oglasio se poslije još jednog bolnog poraza u Evropi - ovog puta na gostovanju Luganu u Švajcarskoj, primljenim golom iz penala u 89. minutu.

Španac je na svom Instagram nalogu rekao da je uprkos porazu Zvezda postavila temelj svoje igre.

"Prva od šest utakmica u grupnoj fazi Lige konferencije. Izgubili smo tri boda, ali ne i rat... Pravili smo greške, a ko ih ne pravi? Nismo ostvarili rezultat koji smo željeli i zaslužili... Ali dobili smo nešto mnogo vrednije - postavili smo temelj našeg stila igre. Ovo je put kojim treba da idemo!", naveo je Rijera.

"Ponosan sam na svoje igrače, koji su pokazali da razumiju ideju, karakter i vjeru u ono što radimo, uživajući u igri i držeći se jasnog plana. Okrećemo se narednoj utakmici, da bismo postavili još jedan kamen u izgradnji identiteta koji će nam uskoro donijeti radost i zadovoljstvo. Ovaj proces je zajednički — navijači, klub i igrači! Strpljenje, vrijeme i LJUBAV", napisao je Rijera.

Zvezdan Terzić stao u odbranu Španca

Prvi čovjek Zvezde, njen generalni direktor Zvezdan Terzić, uzeo je u zaštitu trenera crveno-bijelih bez obzira na još jedan evropski neuspjeh poslije bolnih 1:5 protiv Viktorije Plzenj.

"Pričao sam sa Rijerom. Mislim da je ovo što on radi pravi način. Zato smo ga doveli. Ima našu podršku. Samo nemojte da napravite zlu krv. Rijera zna da kao stranac nije dobrodošao ovdje zbog vaših tekstova. Neka se nacija vrati na SMS poruke, ako nije spremna na ovo. Dok sam ja čelnik, biće kako ja hoću i imaćemo strpljenja za Rijeru", poruka je Zvezdana Terzića.

Zvezda će uskoro imati šansu za popravni

Crveno-bijeli ovog vikenda u nedjelju od 16 časova dočekuju Mladost iz Lučana, a onda počinju pripremu za četvrtak i Kopenhagen na "Marakani", u 2. kolu Konferencijske lige. Iz Danske je u četvrtak uveče stigla glasna i jasna opomena - da Kopenhagen i te kako zna da igra, jer je razbio Bragu 3:0 i podsjetio da nije slučajno lider tamošnjeg prvenstva.

Bonus video: Lugano - Zvezda

Lugano - Crvena zvezda 3:2 Izvor: YouTube/Arena sport TV

(MONDO)