Španski trener Albert Rijera bio je toliko nezadovoljan suđenjem na meču Lugana i Crvene zvezde da je predlagao da se priča na druge teme, a ne o fudbalu.

Izvor: RTS / Printscreen

Albert Rijera bio je jako ljut na suđenje poslije meča Lugana i Crvene zvezde (3:2) tako da je praktično čitavu konferenciju za medije posvetio kritikama na račun UEFA i arbitra Badštubnera iz Njemačke, dok je isti utisak ostavio i u izjavi u takozvanoj "fleš" zoni za RTS.

Špancu je "proključala krv" zbog penala koji je dosuđen za Lugano u 90. minutu utakmice, zbog kog je Zvezda i izgubila meč u Švajcarskoj poslije preokreta, tako da mu nije bilo do priče o fudbalu.

"Da li želite da pričamo o fudbalu ili nečemu drugom? Nemoguće je pobijediti u ovakvim utakmicama. Pokušaću da budem miran. Potreban sam timu i oni su potrebni meni. Izgubili smo protiv Viktorije Plzenj zbog smiješnog penala u petom minutu nadoknade nad golmanom i zbog toga se nismo domogli Lige Evrope. Sada se desilo isto. Ako je ono penal, trebalo bi da ih bude 15 po utakmici", rekao je Albert Rijera za RTS.

Lugano - Crvena zvezda 3:2 Izvor: YouTube/Arena sport TV

Prema njegovim riječima, Crvena zvezda mora da uloži žalbu i da traži od UEFA da preispita odluke sudija na njenim mečevima, pošto je izuzetno nezadovoljan sa poslednja dva.

"Srbija nije moja zemlja, ali je Zvezda moj klub. Tražiću od kluba da se žali na ovakvo suđenje, jer smo dvije utakmice izgubili zbog sudija. Izgleda da nas ne žele u evropskim takmičenjima. Tim je bio sjajan i pružio je odličnu partiju. Bili smo bolji tokom većeg dijela utakmice i dobili bismo u devet od deset mečeva. Ovo je pak bio taj jedan", zaključio je Rijera.

Šta dalje za Zvezdu?

Poslije prvog kola Crvena zvezda je na nula bodova, ali ostaje još pet utakmica u kojima će juriti mjesto među prve 24 ekipe, koje donosi prolazak u narednu fazu. Evo i kako izgleda raspored Crvene zvezde: