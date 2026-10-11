Dušan Tadić se oglasio poslije spornog intervjua koji je izazvao negativnu reakciju i objasnio je na šta je tačno mislio kada je pričao sa medijima.

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Dušan Tadić (37) je imao spektakularan doček u Amsterdamu na meču između Ajaksa i NEK Najmegena koji je na kraju završen remijem (1:1). Ali, prije utakmice je dao jedan intervju zbog kog je završio na udaru navijača svog novog kluba koji su čak zahtijevali i da napusti ekipu. Između ostalog bili su ljuti jer je rekao "da je lakše igrati sa dobrim igračima nego sa onim lošijim".

"Nikada u životu nisam pokazao nepoštovanje prema nekome. Moram da budem iskren. Imam dugu karijeru i iskustvo sa medijima. Uvijek se traži nešto, uvijek nešto možete da izokrenete, nešto što je rečeno. Traži se nešto negativno, da se okrene. Ponavljam, nikada ne bih pokazao nepoštovanje prema klubu, posebno ne prema NEK-u", počeo je Tadić razgovor za holandski "ESPN".

Nastavio je da priča u istom dahu.

"Ako kažem da volim Ajaks, to je istina. Ako dobijem 10 pitanja o poređenju dva kluba. Šta da radim, da klimam glavom samo? Nije za poređenje. Nije to ništa loše. Ono što sam rekao, možete da izokrenete riječi kako želite. Ne postoji nepoštovanje, znam tačno šta sam rekao."

"Možda sam star, ali ne zaboravljam"

Stigao je povratnik u reprezentaciju Srbije i da se našali na svoj račun povodom tog spornog intervjua.

"Možda sam star, ali ne zaboravljam stvari. Tužno je vidjeti to da se dešava u medijima često. Zašto? Onda gurate igrače i tjerate ih da ne daju intervjue. Ako dobijete 10 pitanja da poredite dva kluba, a ne možete da ih uporedite. Ajaks je među 10 najboljih klubova u Evropi, istorija, tradicija, sve. NEK je veoma dobar klub koji je sjajno igrao prošle sezone. Sada igra u Evropi. Imao je sjajnu sezonu, igra u Evropi. Sjajan trener, sjajna struktura. Klub raste, traži svoje mjesto. Ako me pitate ko ima bolje igrače? Lakše je igrati sa dobrim igračima nego manje dobrim", pojašnjava Tadić.

"Stvara se pogrešna slika"

Prosto, Tadić je još jednom ponovio da je rekao samo ono što je trenutno činjenično stanje, da je Ajaks veći i bolji klub i da je on u NEK-u kako bi im pomogao da se podignu na viši nivo.

"Da li treba da dajem intervjue samo pred kamerama, pa da se čuje šta pričam? To je tužno. Stvara se pogrešna slika. Znam šta sam rekao. Kažem ono što kažem, zato što znam. Ne djeluje fer", zaključio je Tadić.