Anel Ahmedhodžić bi volio da se vrati u reprezentaciju Bosne i Hercegovine poslie haosa, čak ga se i otac odrekao zbog toga.

Izvor: Instagram/marijana.ahmedhodzic/Printscreen

Bosna i Hercegovina ispala je u nokaut fazi Mundijala od Amerike posije velike borbe. Pokazala je "zube", izbacila prije toga Italiju u baražu, a jedan od najvećih tragičara je svakako Anel Ahmedhodžić (27). Vrlo vjerovatno bi se štoper našao u sastavu Sergeja Barbareza za Mundijal da nije došlo do haosa, raskola, čak ga se i otac odrekao. Sada je "promijenio ploču" i javno rekao da bi volio da se vratim.

"Tim je pokazao snagu, da ih je teško pobijediti i to je vrlina. Lijepo je vidjeti ekipu koja je prepoznatljiva a taj način. Što se mog povratka tiče, volio bih naravno, ali je situacija komplikovana", rekao je Ahmedhodžić za jedan holandski portal na pitanje o tome da li je pratio igru Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

Rođen je u švedskom Malmeu, tamo je odrastao, pa je igrao za Notingem Forest, Malme, Obro, Bordo, Šefild Junajted i sada je u Fejenordu. Prošao je sve mlađe kategorije reprzeentacije Švedske, odigrao jedan meč za seniore, ali je onda odabrao "zmajeve". Međutim, situacije se od tada promijenila.

"Odrastao sam u Švedskoj, tako da postoje određene sličnosti. Grad je prelijep, ljudi su divni. kada slušam holandski jezik mogu da razumijem donekle, osim ako pričaju brzo", kazao je Ahmedhodžić.

Otac ga se odrekao zbog Marijane

Anel se u septembru 2024. godine povukao iz reprezentacije Bosne i Hercegovine i obrazložio je da je razlog povreda. Njegov otac Mirsad se poslije toga oglasio i javno optužio snajku Marijanu Mišić iz Crne Gore i nju naveo kao razlog za povlačenje.

"To više nije moj sin, ne smatram ga mojim sinom. Želim mu da bude dobar, najbolji. Borio sam se cijeli rat, ranjavan sam tri puta, htio sam da moj sin igra za državu koju sam stvarao svojom krvlju, ali su ga okrenuli loši ljudi koji misle samo na interes. Ta njena majka... Ne znam šta su mu uradili, ali su planirali da nas roditelje odstrane i uspjeli su za Novu godinu. Njena majka i ona su otišle u Dubai da se provode, njemu su ostavili dijete kod kuće", istakao je Mirsad i dodao da je "bacila crnu magiju" na njegovog sina.

Anel javno branio suprugu i napao oca lažova

Krenula su medijska prepucavanja između njih. Umjesto da sve riješe privatno. Anel je isprozivao svog oca i stavio mu jasno do znanja na čijoj je strani.

"Da kažete da je moja supruga na mene bacila crnu magiju je uvredljivo prvo za mene, a onda i za nju jer je sjajna žena. Teško je naći ženu kao što je ona i srećan sam što moj sin ima nevjerovatnu majku. Da kažete da me ona ne pušta da igram za reprezentaciju? To je smiješno i pokazuje nivo inteligencije tog lažova. Ima mnogo žena fudbalera koje ne mare za karijere svojih muževa, dok ona nije propustila nijedan moj meč, dolazila je i u devetom mjesecu trudnoće. Ona je moja najveća podrška", odgovorio je Anel.

Šta o svemu kaže selektor "zmajeva"?

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je u nekoliko navrata upitan za potencijalni povratak Ahmedhodžića u nacionalni tim. Djeluje da se to neće desiti dokle god je on na klupi "zmajeva".

"Igrači koji se samovoljno oproste od reprezentacije pokazuju određenu dozu egoizma i mi tu više nemamo šta da ispravljamo. Želim ovdje momke koji će dati sto odsto, koji će trčati da dođu, koji vole ovu državu i ovaj grb. Reprezentacija je stvar žrtvovanja, a ne traženja i zbog toga je Ahmedhodžićeva priča za nas završena", poručio je Barbarez.