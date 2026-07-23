Vojvodina - Ajaks: 1:4 (1:2)

Izvor: MN Press

Vojvodina je pred domaćom publikom u Novom Sadu pretrpjela poraz od Ajaksa rezultatom 1:4 u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Novosađani su ovogodišnju evropsku odiseju započeli u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali su nakon eliminacije od Ferencvaroša nastavili u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Žrijeb nije bio naklonjen Vojvodini, pa je za protivnika u drugom kolu dobila Ajaks.

Svega tri minuta bilo je potrebno da gosti šokiraju domaće navijače. Klasen je ispratio odbitak i rutinski poslao loptu u mrežu za rano vođstvo Ajaksa, nakon što ga je odbrana Novosađana potpuno zaboravila.

Ipak, Tanjgini izabranici nisu ustuknuli, odmah su prebacili težište igre na polovinu rivala i natjerali goste da se pošteno oznoje. Uslijedila je i velika gužva u kaznenom prostoru u kojoj je Mulahusejnović završio na travi, ali je odbrana gostiju uspješna izbacila loptu daleko u polje.

U 14. minutu Ajaks je bio na korak od drugog gola. Berghuis je lažnjakom izbacio čuvara i silovito potegao lijevom nogom, ali je lopta zakačila nekog iz odbrane Vojvodine i preletjela prečku. Samo šest minuta kasnije, Rosić je fenomenalnom intervencijom spasao Vošu potpunog potopa, izvađevši još jedan viđen pogodak Ajaksa.

Kazna za promašaje stigla je u 28. minutu kada je „Karađorđe“ proključao! Lukas Baros je poslao savršen centaršut, a Petar Sukačev sjajnim udarcem glavom smestio loptu u dalji ugao za izjednačenje!

Nažalost, radost domaćih trajala je svega deset minuta. Stigao je nov hladan tuš kada je Berghuis ostao nečuvan u šesnaestercu i posle odbijene lopte bez problema pogodio za 1:2.

Do odlaska na odmor rezultat se nije mijenjao, a tek što je počelo drugo poluvrijeme, Vojvodina je ponovo zaprijetila. U 49. minutu Ranđelović se našao u odličnoj poziciji pred protivničkim golom, ali nije uspio da stigne do izjednačenja!

Ipak, tri minuta kasnije djelovalo je da je pitanje pobjednika riješeno. Goc je odradio veći deo posla i upisao asistenciju, dok je Oskaru Gluhu preostao lakši dio zadatka – sa nekih desetak metara smireno je matirao Rosića.

Posle pogotka Ajaksa, utakmica je ušla u znatno mirniju fazu. Holandski tim je preuzeo potpunu kontrolu nad tempom meča i bez većih problema sproveo plan da maksimalno uspori ritam igre.

Vojvodina je u nastavku nastojala da pronađe put do izjednačenja i uhvati priključak, ali u tim namjerama nije uspjela.

Tačku na ovaj susret stavio je Mohamed Abdala u trećem minutu sudijske nadoknade, preciznim udarcem nakon majstorskog proigravanja Ouazana koji je prevario čuvare i poslužio 16-godišnjeg saigrača. Pred Vojvodinom je sada izuzetno težak zadatak i biće joj potrebno pravo čudo na revanšu u Holandiji.