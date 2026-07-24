Luka Modrić mogao bi da odbori rekord Zlatana Ibrahimovića u dresu Milana i tako postane najstariji fudbaler ovog tima.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Kapiten reprezentacije Hrvatske Luka Modrić (40) produžio je saradnju sa Milanom. A, kako 9. septembra puni 41 godinu, tako se nameće i simboličan rekord za bivšeg fudbalera Real Madrida - mogao bi da postane najstariji igrač ovog tima ikada.

Zlatan Ibrahimović drži rekord kluba u kojem sada obavlja funkciju savjetnika za sportska pitanja. Bivši fudbaler koji vuče korijene iz Bosne i Hercegovine je sa 41 godinom i 166 dana postao najstariji igrač Milana u istoriji. Međutim, kako stvari stoje, sa trona bi mogao da ga skine uporni Luka Modrić, koji je za još jednu sezonu produžio saradnju sa italijanskim velikanom.

Vidi opis Luka Modrić obara rekord Zlatana Ibrahimovića: Dovoljan mu minut za istoriju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

U slučaju da negdje na proleće 2027. Modrić zaigra svega minut, postaće apsolutni rekorder. I ovo ne bi bio prvi put da Hrvat ima sličan rekord, pošto je i u Real Madridu nedostižan. U "kraljevskom klubu" nije samo najstariji fudbaler, već i najstariji strijelac.

Po ostanku u Italiji, Modrić je rekao:

"Srećan sam što ostajem u Milanu, klubu u kojem sam se od prvog dana osjećao dobrodošlo i voljeno. Poslije sezone koja je bila ispod očekivanja, želja za iskupljenjem je ogromna. Pred nama su nova sezona i novi izazov - projekat u koji vjerujem i koji me dodatno motiviše. Spreman sam da nastavim da dajem sve od sebe za ovaj dres i zaista sam ponosan što ću i dalje nositi ove boje. Jedva čekam da se vratim na San Siro i ponovo čujem vaš huk. Vidimo se uskoro, uvijek napred, Forza Milan."

Luka Modrić će u Milanu zaraditi tri i po miliona evra za narednu sezonu, a očekuje se da ima i važniju ulogu nego prošle sezone. Ujedno, želja Hrvata je da se Milan napokon dokopa Lige šampiona, koja mu je za dlaku izmakla u minuloj sezoni.

(MONDO)