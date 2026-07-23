Reprezentativac Hrvatske Luka Modrić riješio je da ostane u Milanu i naredne sezone

Izvor: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia

Legenda Hrvatske Luka Modrić iako će 9. septembra proslaviti 41. rođendan i dalje će aktivno igrati fudbal. Bivši igrač Real Madrida riješio je da ostane u Milanu još jednu sezonu.

"Budućnost i dalje nosi njegovo ime. Lukina priča sa Rosonerima se nastavlja", poručili su iz italijanskog velikana.

Modrić je dres Milana zadužio prošlog leta, kad je završio decenijski mandat u "kraljevskom klubu". U Milanu je postao jedan od najvažnijih igrača, a da je ovaj tim obezbijedio Ligu šampiona, tokom ljeta se gotovo zasigurno ne bi debatovalo o ostanku Hrvata. Ipak, propuštena šansa natjerala je Modrića da razmisli o budućnosti. Na kraju, spekulacije o povratku u Real Madrid su završene - Modrić ostaje uz Rosonere.

Iako su se prethodnih dana pojavile informacije da bi porodične okolnosti mogle da utiču na njegovu odluku, Modrić je izabrao da ostane u Milanu. Španski "Mundo Deportivo" pisao je da je njegova supruga Vanja Bosnić željela povratak porodice u Madrid, gdje planiraju da žive nakon završetka njegove profesionalne karijere. Upravo zbog toga pojavile su se glasine da bi hrvatski reprezentativac mogao da promeni sredinu.

Ipak, osvajač Zlatne lopte iz 2018. odlučio je da produži avanturu u Italiji. Njegov cilj biće da sa Milanom ostvari bolje rezultate, nakon razočaravajuće sezone u kojoj "Rosoneri" nisu uspeli da izbore plasman u Ligu šampiona. Prema informacijama "Gazete delo Sport", Modrić će zadržati godišnju platu od 3,5 miliona eura, dok bi kroz bonuse mogao da inkasira dodatnih milion, odnosno ukupno do 4,5 miliona eura.

Hrvatski vezista se nakon potpisa neće vraćati u Milano, već će se direktno priključiti ekipi na pripremama u Australiji naredne sedmice. Milan u sezoni 2026/27 očekuju nastupi u Seriji A, Kupu Italije i Ligi Evrope, takmičenju koje je jedini evropski trofej koji nedostaje u bogatoj kolekciji Luke Modrića.

Tokom prethodne sezone Modrić je odigrao 37 utakmica u svim takmičenjima, postigao dva gola i bio jedan od najvažnijih fudbalera ekipe, iako je završnicu sezone propustio zbog povrede jagodične kosti.