Kapiten reprezentacije Hrvatske, Luka Modrić, odlučio je da ne ide u penziju i produžio ugovor sa Milanom na još jednu sezonu.

Izvor: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia

Kapiten reprezentacije Hrvatske Luka Modrić ne planira još u penziju. Iako su mnogi mislili da će se oprostiti posle Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, Modrić je posle neuspjeha "vatrenih" odlučio da i dalje igra fudbal. Tako je postigao dogovor sa Milanom i produžio ugovor na najmanje još jednu sezonu.

Zlatan Ibrahimović, savjetnik vlasnika Milana Džerija Kardinalea, ubijedio je Modrića da ostane u redovima "rosonera" i zapravo će ga platiti više nego odlično.

Prema informacijama italijanskih medija, finansijski uslovi Luke Modrića i Milana ostaće nepromijenjeni. Preciznije, njemu slijedi čak 3,5 miliona eura neto, plus moguće dodatne bonuse, po čemu će biti jedan od najplaćenijih 40-godišnjaka svijeta, odnosno samo Kristijano Ronaldo ima veću platu. Doduše, u Saudijskoj Arabiji. U Evropi - niko ni blizu.

Njega je inače izričito tražio trener Ruben Amorim, koji je mlađi od njega, a koji je ovog ljeta preuzeo kormilo Milana od Maksa Alegrija - inače novog trenera Napolija.

Prošle sezone Modrić je odigrao 37 mečeva za Milan i doprinio je sa dva gola i tri asistencije.