FIFA je izabrala 11 igrača koji su na Mundijalu pokazali najbolju formu i našli se u idealnom sastavu turnira

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

FIFA je saopštila idealan tim Svjetskog prvenstva, a među 11 najboljih očekivano dominiraju fudbaleri Španije, koja je osvajanjem titule još jednom potvrdila da je bila najbolja reprezentacija turnira. Čak trojica članova "Crvene furije" našla su se u idealnoj postavi - Mark Kukurelja, Pedro Poro i Rodri bili su među najzaslužnijima za pohod Španaca do druge svjetske titule, pa su njihove partije nagrađene mjestom u najboljem timu prvenstva.

Ni vicešampion Argentina nije ostala bez predstavnika. Lionel Mesi, koji je Mundijal završio sa osam golova i četiri asistencije, uvršten je među napadače, dok je Lisandro Martines zauzeo mjesto u srcu odbrane.

Tri predstavnika ima i Francuska. Kilijan Mbape, najbolji strijelac šampionata, zajedno sa Majklom Oliseom čini ofanzivni dio idealnog tima, dok je Dajo Upamekano izabran među dvojicu centralnih bekova.

U veznom redu našao se i Džud Belingem, koji je još jednom potvrdio da pripada samom svjetskom vrhu, dok je u samom špicu mesto rezervisano za Erlinga Holanda, zahvaljujući odličnom golgeterskom učinku tokom turnira.

Posebnu pažnju privukao je izbor golmana. Mjesto među najboljih 11 pripalo je Vozinji iz reprezentacije Zelenortskih Ostrva, koji je briljantnim intervencijama obilježio prvenstvo i bio jedno od najprijatnijih iznenađenja Mundijala.

Ovako izgleda idealan sastav Mundijala 2026 (4-3-3):