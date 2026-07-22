Crvena zvezda bi mogla da proda Daglasa Ovusua, ali Dinamo Kijev ga sigurno neće kupiti zbog "proruskih stavova" srpskog šampiona.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda letnji prelazni rok koristi za jačanje igračkog kadra, ali i za rastanak sa fudbalerima koji nisu ubijedili Dejana Stankovića da im je mesto u timu. U tu drugu grupu igrača spada i krilni napadač Daglas Ovusu, kojeg su crveno-bijeli za 2,2 miliona evra u januaru kupili od Radnika iz Surdulice.

Pominjao se transfer u Viktoriju iz Plzenja, interesovali su se još neki klubovi, pa zatim bilo gotovo sigurno da će Ovusu na pozajmicu u OFK Beograd. Ipak, Crvena zvezda se i dalje nada da bi neki inostrani klub mogao da otkupi potencijalnog reprezentativca Gane. Jasno je da to neće biti Dinamo iz Kijeva koji za Crvenu zvezdu ne želi ni da čuje.

Portal "Dynamo.Kiev.ua" tvrdi da je jedan od najvećih klubova Istočne Evrope odbio da pregovara sa Crvenom zvezdom kada mu je ponuđeno da tokom ovog ljeta dovede Daglasa Ovusua. Zastupnici talentovanog krilnog napadača razmišljali su o njegovom odlasku u Ukrajinu, ali Dinamo iz Kijeva ne želi ništa da ima sa aktuelnim šampionom Srbije zbog "proruskih veza" Zvezde.

Ukrajinci navode da Crvena zvezda ima proruske stavove koji se ogledaju u čestim putovanjima u Rusiju. Istina, crveno-bijeli redovno igraju prijateljske mečeve protiv Zenita iz Sankt Peterburga, sa kojim imaju zajedničkog sponzora - kompaniju Gasprom. Sa druge strane, navijači Crvene zvezde su u bratskim odnosima sa navijačima Spartaka iz Moskve.

Sve to ne sprečava drugi ukrajinski klub da se raspituje za Ovusua. Kako se navodi na ovom sajtu, Harkov želi da angažuje krilnog napadača Crvene zvezde tokom ovog prelaznog roka, a to bi mogao da bude dobar posao i za crveno-bijele koji više ne računaju ozbiljno na fudbalera koji je samo šest mjeseci proveo u klubu.

Ostaje da se vidi da li će ukrajinski klub uspjeti da obezbijedi potpis Daglasa Ovusua, ali će se i pored toga mnogo pričati o potezu Dinama iz Kijeva. Riječ je o timu koji je prije nekoliko godina iz Evrope eliminisao Partizan, a taj dvomeč obilježen je njihovim skandaloznim ponašanjem i provokacijama. Očigledno je da slavni klub iz Kijeva ima loše mišljenje o svim akterima srpskog fudbala.