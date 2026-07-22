Klub iz Sjeverne Irske se oglasio saopštenjem nakon što je ugostio Crvenu zvezdu.

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FK Larne oglasio se dan nakon ubjedljvog poraza od Crvene zvezde 4:0, u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Tim iz Sjeverne Irske je bio domaćin u prvom duelu, a dosta pažnje je privukao jedan detalj. Na tribinama stadiona viđena je zastava "Kosovo je Srbija", zbog čega su se iz Larnea oglasili saopštenjem.

Ne želi Zvezdin rival ništa da rizikuje i kako je obrazoženo, redari su reagovali čim se pojavila "politička poruka".

"Tokom prvog poluvremena, zastava političke prirode pojavila se iznad reklamnih panoa na tribini "McKay". Čim nam je na to skrenuta pažnja, naš tim za bezbjednost na stadionu je brzo reagovao i uklonio zastavu", stoji u saopštenju Larnea.

Ovo je svakako istorijski podvig za ovaj mali klub i očigledno se pribojavaju potencijalnih sankcija UEFA. Iako su već praktično ispali iz borbe za elitu, takmičenje će nastaviti u drugom po rangu evropskom takmičenju.

"Sinoć je bila istorijska noć za klub, grad i cijelu zajednicu, jer smo ugostili klub veličine, renomea i istorije kakvu ima FK Crvena zvezda. To ne bi trebalo da bude zasjenjeno činom jednog pojedinca, koji nije navijač fudbalskog kluba Larne i koji je utakmici prisustvovao kao neutralni posmatrač u domaćem sektoru."

I kluba su naglasili da politici nema mjesta u sportu i da ograđuju od stava pojedinca.

"Kao klub, ponavljamo naš stav da političkim obilježjima i porukama nije mjesto u fudbalu", zaključuje se u saopštenju.

Revanš meč između Crvene zvezde i Larnea je zakazan je za sedam na stadionu "Rajko Mitić", sa početkom od 20 časova.