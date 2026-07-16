Budućnost je sa 23-godišnjim vezistom dogovorila jednogodišnju saradnju. Šarif je danas potpisao ugovor, a večeras će odraditi svoj treći trening sa ekipom.

Izvor: FK Budućnost

Budućnost je angažovala pojačanje za narednu sezonu, a novi igrač "plavih" je Šarif Osman iz Gane.

Budućnost je sa 23-godišnjim vezistom dogovorila jednogodišnju saradnju. Šarif je danas potpisao ugovor, a večeras će odraditi svoj treći trening sa ekipom.

Ljevonogi igrač je u plavo-bijeli tabor stigao iz turskog drugoligaša Hataispor za koji je igrao prethodne polusezone (14 utakmica, jedan gol), a u karijeri je još nosio dresove bugarskih ekipa CSKA Sofija 1948, Etar i Dobrudža, dok je u domovini igrao za Inter Milas.

Defanzivni vezista koji je visok 185 centimetara sebe opisuje kao snažnog igrača sigurnog na lopti, a izuzetno dobro zna gdje je došao: dijelio je svlačionicu sa našim bivšim bekovima Ognjenom Gaševićem i Draganom Grivićem.

„Pričao sam sa njima još prošle godine kada su stigli u Bugarsku, razgovarali smo o klubu, ali generalno i o Crnoj Gori. Dobro znam gdje sam došao i znam šta Budućnost predstavlja za grad i navijače“, rekao je Osman za klupski sajt.

Budućnost je prije 18 godina potpisala Abrahama Kudemora iz Gane, koji je bio lider na sredini terena i koji je kasnije obezbijedio transfer u belgijsku Šarlrou – Osman je upućen da je njegov zemljak bio u Budućnosti, čuo je za njega… Ali, želi sebe da predstavi na najbolji način.

„Budućnost je klub sa velikim ambicijama i vjerujem da ću pomoći timu da ostvari što bolje rezultate. Želim da budem maksimalno spreman u svakom trenutku, potrudiću se da uvijek pružam partije na najvećem mogućem nivou, a sigurno je da ću uvijek dati sve od sebe. Na taj način ću najbolje pomoći ekipi, jer je na kraju ekipa najbitnija“.

Znao je za Budućnost, znao za Podgoricu, a onda je logično da je čuo i – za navijače…

„Gledao sam kakvu atmosferu prave, jedva čekam da ih vidim u toku sezone. Naravno da sam čuo za njih, najbolji su u državi, prave sjajnu atmosferu i vjerujem da ću im se dobrim igrama odužiti. I klubu, i gradu, i navijačima. Svi za Budućnost", poručilo je novo pojačanje Budućnosti.