Enco Fernandez je postigao istorijski važan gol za izjednačenje u polufinalu Engeska - Argentina

Izvor: x.com/LigasTopFutbol

EngleskI "Dejli mejl" doveo je u pitanje odluku američkog sudije Ismaila Elfata u završnici utakmice Engleska - Argentina. Britanski novinari se pitaju da li je jedan od heroja pobjedničkog tima Enco Fernandez zaslužio da bude isključen prije nego što je u 85. minutu dao lijep gol za izjednačenje i delirijum Argentinaca u Atlanti.

Na ostrvu ukazuju na njegov grubi start na Eliotu Andersonu na početku meča, zbog kojeg se provukao bez žutog kartona.

"Snimak kamere iz novog ugla budi sumnju da li je Enco Fernandez trebalo da bude na terenu posle grubog starta na Eliotu Andersonu. U trećem minutu meča, oštro je ušao u duel sa Andersonom i ostavio za sobom Engleza da se drži za zadnju stranu vrata. Anderson je nekoliko puta bio meta Argentinaca tokom meča i u toj situaciji bilo mu je potrebno minut ili dva da se sabere i podigne sa tla", piše engleski medij.

Izvor: (AP Photo/Lynne Sladky)

Enco Fernandez tada nije dobio žuti karton. Pogledajte situaciju još jednom:

FUE DURA LA ENTRADA DE ENZO FERNÁNDEZ SOBRE ELLIOT ANDERSON



Sin tarjeta para el mediocampista de Argentina ante Inglaterrapic.twitter.com/uRRJCeotRU — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)July 15, 2026

"Sudija Ismail Elfat borio se da razdvoji grupu igrača, ali nije podigao karton bilo koje boje da kazni Fernandeza. Usporeni snimak pokazao je publici da je Fernandez uletio u Andersona ne razmišljajući o lopti i djeluje da ga je udario laktom u vrat. Možda je bilo i za direktan crveni, ali Fernandez je mogao bar žuti karton da dobije za ovaj nespretni start", navedeno je.

Nekoliko minuta kasnije, Fernandez jeste dobio žuti karton zbog starta na Džudu Belingemu, koji je u završnici meča izgubio živce pa je pokazao nepoštovanje prema Lionelu Mesiju, a uz to i javno zamjerio svom golmanu Džordanu Pikfordu da je mogao da odbrani.

Argentinci su pobijedili 2:1 i ušli u svoje treće finale u poslednjih 12 godina, dok su Englezi i posle pola vijeka ostali bez utakmice za titulu. Poslednji put igrali su u njoj davne 1966. godine.

Bonus video: Gol Enca Fernandeza protiv Engleske