Prvi put u istoriji Svjetskog prvenstva u finalu će se sastati šampioni Evrope i Južne Amerike

Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Španija je pobijedila Francusku, a Argentina savladala Englesku. Zahvaljujući ishodima ova dva meča, prvi put u istoriji Svjetskog prvenstva gledaćemo finale u kojem će se sastati šampion Evrope i šampion Južne Amerike. Međutim, ovde nije kraj novim stranicama istorije.

Iako ne bi bilo iznenađenje da je bilo koji od četiri tima u polufinalu izborio priliku da se bori za pehar u nedelju, susret Španije i Argentine izaziva ogromno interesovanje. Ili, jednostavnije rečeno - u finalu Mundijala pričaće se samo španski. Dakle, biće to tek drugo finale Svjetskog prvenstva u kojem se sastaju dvije reprezentacije sa španskog govornog područja, nakon onog iz 1930. godine između Urugvaja i Argentine.

Susret Španije i Argentine zakazan je za nedelju od 21 sat, a rekord koji bi Argentina mogla da postavi jeste da postane prva reprezentacija koja je turnir započela kao prva na FIFA rang-listi i na kraju postala svjetski prvak. Prema statistici koja se vodi od 1992. godine, to se nikada nije dogodilo.

Koji rekord bi Lionel Mesi mogao da ostvari?

Legendarni Argentinac, u slučaju da bude starter i u poslednjem meču, postaće jedini fudbaler u istoriji koji je igrao u tri različita finala Mundijala. Ukoliko na teren uđe kao izmjena, postaće tek drugi fudbaler u istoriji koji je nastupio na tri Svjetska prvenstva i igrao u finalnim mečevima. Jedini koji trenutno drži ovaj rekord jeste desni bek Kafu, koji je nastupao u finalima 1994. godine (SAD), 1998. godine (Francuska) i 2002. godine (Južna Koreja i Japan).

Mesi je dosad učestvovao na četiri Svjetska prvenstva. Ima 39 godina, ali magija koju izvodi na terenu podsjeća na najbolje dane njegove karijere. Argentinac je prvi put do finala Mundijala stigao 2014. godine u Brazilu, potom je osam godina kasnije u Kataru uspio da postane šampion svijeta, a sada tu titulu brani u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.