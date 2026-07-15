Emerik Laport je izdao Francuze pošto je odlučio da promijeni državljanstvo, izabrao je Španiju i sa njom ide u finale Svjetskog prvenstva.

Izvor: ERIC FEFERBERG / AFP / Profimedia / Joaquin Corchero / AFP / Profimedia

Emerik Žan Luis Žerar Alfons Laport tako glasi puno ime defanzivca koji je imao važnu ulogu u pobjedi Španije protiv Francuske i prolazu u finale Svjetskog prvenstva. Svi ga znate kao Emerika Laporta, jedni ga obožavaju, drugi ga smatraju za jednog od najvećih izdajnika u istoriji. Zašto? Pojasnićemo sve.

Laport je rođen 27. maja 1994. godine u mestu Ažen u Francuskoj, u blizini Bordoa. Tamo je počeo fudbalsku karijeru, doduše igrao je i ragbi u isto vrijeme, a bio je u domovini sve do 2010. godine. Tada ga je primijetio Atletik Bilbao i doveo ga u svoju omladinsku školu. Brzo je pokazao šta zna i umije i za samo dvije godine je stigao od omladinske škole do prvog tima Atletik Bilbaa.

Za sve to vrijeme je igrao u mlađim kategorijama reprezentacije Francuske. Prošao je selekcije do 17, 18, 19 i do 21. godine. Bio je i kapiten tima koji je izgubio od Srbije u finalu Evropskog prvenstva 2013. godine. Djelovalo je da je samo pitanje momenta kada će postati seniorski reprezentativac Francuske, međutim, onda je došlo do veleobrta.

Kako je Laport izdao Francusku?

Laporta su krajem 2016. godine pitali o mogućnosti da igra za Španiju i tada je rekao "da će razmisliti ukoliko ne dobije poziv u seniorski tim Francuske". Shvatili su to i ljudi iz Saveza i pozvan je da igra u kvalifikacijama za Mundijal 2018. godine protiv Bugarske i Holandije i tada je istakao da želi da igra za Francusku.

Nije igrao ni minut na te dvije utakmice, pa je pozvan u avgustu 2019. godine da igra u kvalfiikacijama za Evropsko prvenstvo za mečeve as Albanijom i Andorom. Tada je igrao za Mančester siti i klub je potvrdio da se povrijedio i da ne može da ide u reprezentaciju.

Sve to dovelo je do momenta u maju 2021. godine kada je Emerik dobio špansko državljanstvo i dozvolu FIFA da promijeni nacionalnost. Našao se na spisku reprezentacije Španije za Evropsko prvenstvo. Debitovao je u remiju sa Portugalom na prijateljskom meču, a prvi gol dao je u pobjedi protiv Slovačke (5:0). Sa Španijom je zatim osvojio Ligu nacija 2023. godine i Evropsko prvenstvo 2024. godine, a sada je dio tima koji će se u nedjelju boriti za svjetsku titulu u Americi.

Zarekao se da nikada neće igrati za Španiju

Dün Fransa'yı eleyen İspanya kadrosunda olan Laporte, bir zamanlar Fransa kadrosundaydı.



Fransa ile tek bir maça çıkamadı, 2021'de de İspanyol vatandaşlığı aldı.pic.twitter.com/rOC9jFCRHY — Buzz Spor (@buzzspor)July 15, 2026

Laport je u više navrata dobijao pozive iz Španije da promeni državljanstvo, nudili su mu i dvojno državljanstvo, sve to pošto ima porijeklo iz Baskije. Ali, on je to kategorički odbijao i zarekao se da neće igrati za Španiju iako je bio bijesan tada na selektora Francuske Didijea Dešana koji ga je ignorisao.

"Selektor me ne bira zbog ličnih razloga i moram to da poštujem. Ne radi se o sportskim razlozima. Morate njega da pitate zašto me ne zove u tim, nemam ništa protiv njega. Ako neko ima problem, onda je to on, ja ga neću zvati. Samo on može ovo da riješi. Ali, igranje za Španiju ne dolazi u obzir. Boriću se da igram za Francusku, jer sam Francuz. Nemam dvojno državljanstvo i neću da ga tražim."

To je Laport rekao u jednom intervjuu 2018. godine, a Dešan je od defanzivaca baš na tom spisku pozvao Dinja, Kimpembea, Mendija, Pavara, Ramija, Sakoa, Sidibea i Varana.

Izabrao milione, pa izdao Kristijana Ronalda

Laport je proveo pet sezona u Mančester sitiju i osvojio pet titula u Premijer ligi i jednu u Ligi šampiona. Tada je odlučio da ode u Al-Nasr i odabrao je ogroman novac da bi završio kod Kristijana Ronalda. Odigao je 69 mečeva za klub i onda se predomislio i batalio sve da bi se vratio u Atletik Bilbao u ljeto 2025. godine.

Godišnje je tamo dobijao 24.500.000 evra, ali je dogovorio raskid ugovora sa klubom. Nije mu se dopao ni način života tamo, ni mnoge druge stvari, a kada se nije našao u sastavu u polufinalu Lige šampiona Azije odlučio je da "spakuje kofere".

Ko je supruga Emerika Laporta?

Vidi opis Izdao Francuze i zabio im nož u leđa: Zakleo se javno da neće, pa postao Španac i državni neprijatelj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Sara Botello Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/Sara Botello Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram/Sara Botello Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/Sara Botello Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/Sara Botello Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/Sara Botello Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/Sara Botello Br. slika: 7 7 / 7

Laport je u braku sa Sarom Botelo. U pitanju je španska balerina i djevojka koja je godinama bila čirlidersica na mečevima košarkaškog kluba Bilbao. Za njihovu vezu saznalo se 2018. godine kada je sa njim otišla na potpisivanje ugovora sa Mančester sitijem.

Ona ima jak uticaj na njega i njegovu karijeru, čak se spekulisalo i da je ona "pomogla" u ubjeđivanju da izabere Španiju. Vjenčali su se u junu 2023. godine i imaju dvoje djece, sina Lukaja (rođen u avgustu 2021. godine) i ćerku koja je rođena u maju 2024. godine.