Englezi do izlaska na teren neće znati koga će Argentinci izvesti na polufinale.

Izvor: THUNMAN/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selektor Argentine Lionel Skaloni spremio je potencijalno iznenađenje za Engleze - Đulijana Simeonea (23), najmlađeg sina legendarnog Dijega "Čola" Simeonea (56).

Simeone junior mogao bi da zauzme mjesto na desnoj strani veznog reda umjesto Rodriga De Pola, čiji uticaj na igru nije veliki kao prije. Prema pisanju argentinskih medija, Skaloni je na posljednjim treninzima pred polufinale protiv Engleske (srijeda, 21) isprobao nekoliko varijanti sa Simeoneom kraj desne aut-linije, ali i sa Ezekjelom Palasiosom (27), vezistom Bajer Leverkuzena.

Simeone savršen za odbranu od Gordona

Na toj strani terena, na engleskom lijevom boku, na ovom Mundijalu igra Entoni Gordon, jedan od najboljih igrača "Gordog Albiona" i skupocjeno majsko pojačanje Barselone. Simeone je prema mišljenju mnogih najbolji za odbranu od prodornog Engleza, jer konstantno vrši pritisak, prati protivnike duž čitave aut-linije, pomaže svom beku i ne prepušta rivalu nijednu loptu bez borbe.

Protiv Gordona i njegovog direktnog stila fudbala, Simeone bi zato mogao da bude jako važan adut u rukama Lionela Skalonija.

Povrh toga, ako bi krilo Atletiko Madrida (u kojem mu je trener upravo otac, Dijego Simeone) zaigrao od starta, to bi pomoglo i desnom beku Argentine Nauelu Molini da igra sa više slobode i da sigurnosti da je kraj njega neko ko će moći da "zakrpi" sve eventualne rupe.

Dok se bliži početak meča (srijeda, 21), pred Skalonijem je nekoliko opcija na jedinoj poziciji za koju nema definitivno rješenje, a ostaje da se vidi da li će Đulijano Simeone biti odgovor argentinskog stručnjaka.

Najmlađi od trojice braće Simeone

Đulijano Simeone je treći i najmlađi sin legendarnog "Čola" Simeonea iz braka sa prvom suprugom, Karolinom Baldini. Rodio se 2002. godine u Rimu, gdje je njegov otac igrao za Lacio, a ponikao je u River Plejtu i u Atletiko Madridu, jedinom timu čiji je bio član u seniorskoj konkurenciji. "Jorgandžije" su ga slale kao jako mladog na pozajmice u Saragosu i Alaves.

Đulijanov stariji brat, Đovani Simeone (31), takođe je bio reprezentativac Argentine od 2018. do 2023. godine i trenutno igra za Torino, na pozajmici iz Napolija. Srednji brat, Đanluka (27), ostavio je fudbal prošle godine, poslije nekoliko godina nastupa u nižim ligama Španije.

Čitava porodica večeras će navijati za Argentinu, za koju je devedesetih igrao i "Čolo", kao jedan od nosilaca reprezentacije na velikim turnirima.