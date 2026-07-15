Biograf Luke Modrića Robert Mateoni otkrio da li završava karijeru

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Robert Mateoni, koautor zvanične biografije Luke Modrića, gostovao je u studiju Hrvatske radio-televizije i govorio o pitanju koje interesuje sve u toj zemlji. Da li će najveći hrvatski fudbaler u istoriji i dalje igrati za reprezentaciju?

"Robi, svi gledaju u vas i očekuju nekakav odgovor, insajdersku informaciju", rekla je Mateoniju voditeljka Valentina Miletić.

"Rekao sam to više puta i tokom ovog prvenstva, Modrić je najavio da neće više igrati za reprezentaciju, jedino još nije potvrdio da li će nastaviti aktivnu karijeru. Ako nastavi aktivnu karijeru, jedina opcija je Milan, a ako neće - onda i ovi razgovori otpadaju", kazao je on.

Podsjetio je Mateoni na godine osvajača Zlatne lopte za 2018. godinu.

"Modrić će u devetom mjesecu imati 41 godinu, fizički je pokazao da može da igra na visokom nivou u određenim utakmicama. Ne može svaku, može jednom nedeljno, jednom i po nekad do dvije, a onda se mora malo više oporavljati".

Dok Milan pokušava da ubijedi Modrića da se vrati i za to poteže i argument njegove ćerke, Mateoni podsjeća da će odluku donijeti isključivo Luka sa svojim najbližima.

"Suština svega u tim godinama je motivacija. Nastaviti ili ne, započeti novi ciklus ili ne. Na kraju krajeva, veliku ulogu u tome imaće i porodica".

U Hrvatskoj se nadaju da bi povratak Slavena Bilića na mjesto selektora mogao da utiče na to da se i Modrić predomisli i da nastavi da igra za nacionalni tim i u četrdesetim. U prethodnom periodu ipak je bilo jasnih nagovještaja da će rođenom Zadraninu Svjetsko prvenstvo u Americi biti poslednje takmičenje u dresu "Vatrenih".