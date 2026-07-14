Real Madrid zahtijeva da se na kraju sudskog postupka oduzmu 33 trofeja koje je Barselona osvojila tokom Negreirinog mandata.

Izvor: Shaun Brooks / Zuma Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Španije stigla je do završnice Svjetskog prvenstva čiji se posljednji mečevi igraju u SAD, ali to ne znači da je u španskom fudbalu sve idilično! Zapravo, čini se da je Florentino Perez upravo "pripremio" najveći skandal u istoriji tamošnjeg fudbala jer je zvaničnim putem zatražio da se Barseloni ponište osvojeni trofeji.

Riječ je o "slučaju Negreira" koji je već godinama dobro poznat javnosti. U centru pažnje su fudbalski klub Barselona i Žoze Marija Enrikes Negreira, nekadašnji potpredsjednik Tehničkog komiteta sudija pri Fudbalskom savezu Španije. Tokom njegovog boravka na funkciji Barselona je osvojila ukupno 33 trofeja od čega dva Lige šampiona, a Real Madrid smatra da sve treba da im se poništi!

Uticajni španski list "As" piše kako Real Madrid traži od suda da se Barseloni naloži dostavljanje kompletne dokumentacije u ovom slučaju, a sve kako bi se utvrdilo da li su primjenjivani mehanizmi protiv korupcije u sportu. Madriđani tvrde da od svojih principa neće odustati i da će se sudski postupak voditi do konačne presude koja bi mogla da bude bolna za najveći klub iz Katalonije.

Barselona se tereti zbog isplata koje je duži niz godina vršila na račun firmi povezanih sa Negreirom, što se može tumačiti kao vid korupcije u sportu. Za sada donošenje presude nije blizu, ali se Real Madrid nada da bi Barselona mogla da ostane bez nekih od najvažnijih trofeja u istoriji na kraju ovog sudskog postupka.

Tokom bogate istorije dva kluba, Real Madrid je trofejniji od Barselone. Madriđani su osvojili 36 trofeja u Primeri, 20 trofeja u Kupu kralja, 13 Superkupova Španije, 15 pehara Lige šampiona, šest Superkupa Evrope i pet Svketskih prvenstava za klubove. Sa druge strane, Barselona ima 29 titula, 32 trofeja u kupu, 16 Superkupova Španije, pet Liga šampiona, pet Superkupova Evrope i tri Svjetska prvenstva za klubove.