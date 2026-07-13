Nejmarov sukob sa golmanom Erjanom Nilandom na Mundijalu izazvao je mnogo reakcija na društvenim mrežama, zbog toga se Norvežanin javno oglasio nekoliko dana kasnije

Izvor: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Golman reprezentacija Norveške Erjan Niland, riješio je da se javno oglasi posle sukoba sa Nejmarom. Susret u osmini finala u kojem je Brazil poražen 2:1, bio je pun tenzija i iznenađenja, a posebno se govorilo o burnoj reakciji Nemjara. Čitavn incident dogodio se u nadoknadi vremena, kad je Norveška bila na korak od istoriskog uspjeha, pa je nekoliko dana kasnije golman "vikinga" riješio da se javno oglasi i otkrije mišljenje o Nejmaru.

"Bez obzira na rivalstvo, ja sam tvoj fan. Oprosti, legendo", kratko je napisao Norvežanin uz fotografiju na kojoj je jasno vidi nezadovoljstvo Nejmara u završnici meča na Mundijalu.

Zbog čega su se posvađali Nejmar i Niland?

Završnica meča Brazila i Norveške obilježena je tenzijom i emotivnim slomom Nejmara. Brazilski as ušao je u verbalni sukob sa golmanom Norveške Erjanom Nilandom. Dvojica igrača razmenila su nekoliko oštrih riječi, a Nejmar je pokušao da psihološki uzdrma čuvara mreže neposredno pre izvođenja penala.

"Odbraniću ti", vikao mu je golman

"Jesi siguran? Gde hoćeš da šutiram?", odgovorio mu je Nejmar

Ipak, iskusni Brazilac ostao je smiren sa bijele tačke. Sigurno je realizovao jedanaesterac i savladao Nilanda, a onda mu i uzvratio: "Meni nećeš (da obraniš), meni nećeš".

Međutim, taj gol nije promijenio ishod susreta. Brazil nije uspio da izbegne poraz, pa je po završetku utakmice Nejmar u suzama napustio teren, svjestan da je, po svemu sudeći, odigrao poslednji meč na svetskim prvenstvima.