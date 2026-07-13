Poslije Domenika Mesine za šefa sudija u FSS odabran je nekadašnji arbitar Frank de Bleker

Izvor: YORICK JANSENS / AFP / Profimedia

Domeniko Mesina je poslije godinu dana otišao iz Fudbalskog saveza Srbije i već mu je pronađena zamjena. Novi prvi čovjek Sudijske komisije FSS biće nekadašnji belgijski arbitar - Frank de Bleker.

Takva odluka donijeta je na sastanku Izvršnog odbora FSS. Tamo su postojale dvije opcije, angažovanje belgijskog stručnjaka, što je zavisilo od ishoda usaglašavanja sa predstavnicima UEFA. Ili imenovanje domaćeg kadra gdje je prvi kandidat bio Dragomir Tanović što bi donijelo petočlani sastav strukturiran po regionalnom principu.

Frank de Blaker je 1. jula napunio 60. godine i na listi FIFA sudija bio je od 1998. do 2012. godine. Počeo je karijeru u domovini i sudio u belgijskoj ligi od 1994. godine.

Ima veliko iskustvo, dijelio je pravdu na mnogim mečevima Lige šampiona, bio je arbitar i na Svjetskim prvenstvima, a zanimljivo je da je sudio samo jedan meč Srbije i to je bila prijateljska utakmica 2003. godine kada je Njemačka pobijedila tada Srbiju i Crnu Goru sa 1:0.