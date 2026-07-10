Nakon poraza od Ferencvaroša, kapiten Njegoš Petrović preuzima svu odgovornost i obećava bolji nastup u narednom meču.

Izvor: MN Press

Vojvodina je doživjela poraz na startu evropskih kvalifikacija - i to vrlo bolan. Novosađani su u 86. minutu imali odličnu šansu, a samo dvadesetak sekundi kasnije primili su gol kojim je Ferencvaroš došao do trijumfa od 2:1.

Za to je prije svega odgovoran kapiten Njegoš Petrović, koji je poprečnu loptu predao igračima mađarskog predstavnika, nakon čega nije imao snage da se vrati nazad i zatvori dodavanje prema Jusufu Bamideleu. O tome je pričao i trener Miroslav Tanjga, dok Petrović nije bježao od odgovornosti.

Jusuf Bamudele dao gol na Vojvodina Ferencvaroš 1:2 Izvor: YouTube/TV Arena sport

"Mislim da smo svih 90 minuta odigrali na dobrom nivou, nije se osjetila razlika između nas i njih. Mnogo nam je značio taj gol u 45. minutu. Mislim da smo drugo poluvrijeme kontrolisali sve, moja mala nepažnja u drugom poluvremenu gdje sam imao desno Lakija (Lazara Nikolića, prim. aut.) samog, Keita je to pročitao i na tu kontru su nas dobili 2:1. Mi smo imali i prečku i stativu, i još par šansi koje nismo iskoristili", rekao je Njegoš Petrović poslije meča i dodao:

"Svu odgovornost preuzimam na sebe i samo da obećam da ćemo za sedam dana dati svoj maksimum i potruditi se da obradujemo navijače".

Petrović je dodao i da atmosfera u timu poslije ovog rezultata "nije ni dobra ni loša", ali je svjestan da navijači očekuju da ostave bolji utisak za sedam dana u Budimpešti. U slučaju da Vojvodina prođe, igraće protiv Tventea u Ligi Evrope, dok ih u suprotnom čeka Ajaks u Konferencijskoj ligi.

"Na pripremama smo igrali protiv Kluža koji igra u istoj formaciji kao Ferencvaroš i mislim da nam je ta provjera mnogo značila. Ferencvaroš je kvalitetnija ekipa, prepoznaju situacije dosta bolje od njih. To je Evropa", naglasio je on.