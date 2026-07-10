Bivši reprezentativac Francuske uhapšen zbog sumnje da je učestvovaoa u pranju novca i organizovanom kriminalu. Otkrivena mu lokacija posle više od 200 narudžbina brze hrane u Parizu.

Izvor: Profimedia

Nekadašnji as Arsenala, Mančester sitija i reprezentacije Francuske, Samir Nasri (39), proveo je deset sati u policijskom pritvoru zbog sumnje na pranje novca u organizovanoj kriminalnoj grupi

"Le Parizijen" otkrio je da je Nasri lišen slobode u okviru sudske istrage koja se vodi zbog uvoza narkotika, udruživanja radi vršenja krivičnih djela i pranja novca stečenog trgovinom drogom u okviru organizovane kriminalne grupe.

Samir Nasri (39) u četvrtak, 9. jula, proveo je oko deset sati u prostorijama Odjeljenja za finansijske istrage pariske pravosudne policije (BRIF). Nekadašnji vezista reprezentacije Francuske, Olimpika iz Marselja i Arsenala, danas stručni komentator televizije "Kanal plus", saslušan je u okviru istrage koja obuhvata sumnje na uvoz narkotika, organizovani kriminal i pranje novca povezanog sa trgovinom drogom.

Prema pisanju francuskih medija, glavni akteri ovog slučaja su Karim Berebuh, narko-diler iz Marselja koji je u zatvoru od 2021. godine, i Olivije Saba, za kojeg se navodi da je jedan od ključnih ljudi mreže za pranje novca stečenog kriminalnim aktivnostima Berebuha.

Nasri pod istragom kao vlasnik noćnog kluba

Nasri je obuhvaćen dijelom istrage koji se odnosi na pranje novca u organizovanoj grupi zbog svoje nekadašnje uloge vlasnika noćnog kluba "XS" u Ivri-sur-Senu, u blizini Pariza, u kojem je postao jedan od suvlasnika oko 2016. godine.

Ovo zadržavanje uslijedilo je nakon prethodnog policijskog saslušanja krajem juna u Marselju. Ipak, pritvor je iste večeri ukinut, a protiv bivšeg francuskog reprezentativca za sada nije pokrenut sudski postupak. Međutim, nije isključeno da će u budućnosti ponovo biti pozvan radi mogućeg podizanja optužnice ili stavljanja pod zvaničnu istragu.

Nasri, koji je zvanično poreski rezident Dubaija, gdje su porezi gotovo nepostojeći, istovremeno je pod sumnjom francuskih poreskih vlasti da zapravo živi u Parizu.

Kako su ranije otkrili francuski mediji, istražitelji su do tog zaključka došli zahvaljujući više od 200 narudžbina hrane koje je putem aplikacije "Deliveru" poručio na adrese u Parizu. Zbog toga bi mogao da se suoči sa višemilionskim poreskim potraživanjem francuskih vlasti.