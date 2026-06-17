Reprezentacija Argentine savladala Alžir u prvom kolu grupne faze, a Lionel Mesi postigao tri gola.

Izvor: Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Šampioni sveta sa Mundijala koji je prije tri i po godine održan u Kataru riješili su da i na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku budu siloviti! Predvođeni legendarnim Lionelom Mesijem koji je obarao rekorde u toku noći, Argentinci su savladali Alžir (3:0) i tako krenuli u pohod na novu svetsku titulu.

Pitanje pobjednika nije se ni postavljalo jer je najbolji igrač svih vremena kompletnu situaciju držao u svojim rukama. Mesi je već u 17. minutu meča postigao jedan od najljepših golova turnira, a zatim je sredinom drugog dijela meča potvrdio pobjedu Argentine - čisto da njegovi saigrači ne paniče dok sa klupe gleda završnicu susreta.

Pogodio je Mesi i u petom minutu meča, nakon odlične akcije Argentine, ali je taj njegov gol poništen zbog ofsajda u kojem se nalazio kada mu je upućena lopta. Možda bi sve bilo drugačije da nije bilo VAR tehnologije. Krilni napadač Ajntrahta iz Frankurta, alžirski fudbaler Fares Čaibi, zatresao je mrežu u osmom minutu meča, ali je tehnologija pomogla sudijskom timu da zbog ofsajda poništi taj pogodak. Bila je to opomena koju je Argentina ozbiljno shvatila, pa u nastavku meča nije dopustili mnogo prilika ispred gola emilijana Martineza.

Na drugoj strani terena poigravao se Mesi. Kada je delovalo da Argentini treba gol za prednost i mirniji tok meča, on je zatresao mrežu sa distance. Kada se činilo da joj je potreban drugi, kako bi se "ugasio" tim Alžira, Mesi se našao na pravom mjestu i postigao jedan od najlakših pogodaka u karijeri. Na kraju - treći je bio za njegovu dušu jer je izjednačio rekord Miroslava Klosea i sada obojica imaju po 16 golova na Mundijaluma.

Meč prvog kola na Mundijalu 2026 između Argentine i Alžira. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Argentina će u drugom kolu igrati protiv Austrije, a u trećem protiv Jordana, pa će to biti nove prilike da Lionel Mesi bude usamljen na listi najboljih strijelaca Svjetskih prvenstava svih vremena. Sa druge strane, Alžirci će prvo protiv Jordana morati da stignu do pobjede kako bi ostali u igru za nokaut fazu, a zatim će protiv Austrije igrati i za eventualno drugo mjesto u grupi.