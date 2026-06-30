Njemačka javnost je bijesna na fudbalere zbog ispadanja od Paragvaja na Svjetskom prvenstvu, a sada kreću da cure informacije iz svlačionice.

Izvor: Jess Stiles / Zuma Press / Profimedia

Njemačka je izbačena od strane Paragvaja u nevjerovatnom meču nokaut faze Mundijala. Nakon 1:1 u regularnom dijelu, Džonatan Ta je postigao gol koji je zbog faula Valdemara Antona poništen, a onda je uslijedila katastrofa na penalima. Uspio je Paragvaj da bude bolji uz bravure golmana Orlanda Hila i kikseve Haverca, Voltemadea i Taa.

Njemačka štampa žestoko kritikuje i napada kako selektora Julijana Nagelsmana tako i svoje igrače, a sada je "Bild" izvijestio da zapravo šesti penal niko nije htio da izvede.

Nakon što su u prvih pet serija šutirali Kai Haverc, Jozua Kimih, Džamal Musijala, Nik Voltemade i Nadim Amiri, ne da nije bilo dobrovoljaca, nego su igrači aktivno odbijali da izvedu penale.

Jozua Kimih je dva puta pitao iskusnog Leona Gorecku da li želi da izvede penal, što je on odbio. Takođe Valdemar Anton nije htio da šutira, kao ni Natanijel Braun i Malik Čau. Na kraju je loptu uzeo Džonatan Ta koji u karijeri nije izveo penal, pa smo vidjeli šta se desilo.

Ovo:

Penali na Paragvaj - Nemačka Izvor: TV Arena sport

Štoperi Portugala su bili mnogo smireniji i zapravo su sjajno izveli penale. Gomez i Kanale su postigli svoje penale i na kraju je Kanale svojim golom odveo Paragvajce dalje, na Francusku ili Švedsku.