Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi donijelo je uzbudljive mečeve, a eliminacija Njemačke i Holandije šokirala je fudbalski svijet. Evo kako poslije toga izgleda kostur Svjetskog prvenstva.
Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi za sada je donijelo "tonu" uzbuđenja i dobili smo već sada lude mečeve šesnaestine finala, iako je ostalo još mnogo da se igra. Prolaz dalje obezbijedili su tek Kanada, Brazil, Paragvaj i Maroko, dok teško može da se ocijeni da li je veće iznenađenje eliminacija Njemačke ili Holandije.
Ove dvije reprezentacije bile su u pet najvećih favorita na Svjetskom prvenstvu, ali svoje učešće na turniru završavaju već u prvoj nokaut rundi. Nisu uspjeli da "dokrajče" protivnika u regularnih 90, ni produžecima, tako da su pali "na penale".
To sa sobom donosi određena pomjeranja u projekcijama "kostura" Svjetskog prvenstva i nekim drugima otvara put. Između ostalog, eliminacija Njemačke je sjajna vijest za Francusku koja je računala da će s "pancerima" igrati u osmini finala, ali sada zna da je čeka Paragvaj ako na kraju izbaci Švedsku. Što se tiče Maroka, igraće u osmini finala s Kanadom, što znači da će jedna od ove dvije reprezentacije u četvrtfinale. Evo kako sada izgleda žrijeb Svjetskog prvenstva.
Gornja polovina:
- Paragvaj - Švedska/Francuska
- Kanada - Maroko
- Portugal/Hrvatska - Španija/Austrija
- SAD/BiH - Belgija - Senegal
Donja polovina:
- Brazil - Obala Slonovače/Norveška
- Meksiko/Ekvador - Engleska/DR Kongo
- Argentina/Zelenortska Ostrva - Australija-Egipat
- Švajcarska/Alžir - Kolumbija/Gana