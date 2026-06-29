Brazil je posle preokreta savladao Japan rezultatom 2:1.

Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Fudbaleri Brazila plasirali su se u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Brazil je posle preokreta savladao Japan rezultatom 2:1.

Strijelci za Brazil bili su Kazemiro u 58. i Martineli u petom minutu nadoknade vremena.

Vodeći pogodak za Japan postigao je Sano u 29. minutu.

Brazil će u se osmini finala sastati sa boljim iz duela Norveška-Obala Slonovače, koji je na programu u utorak.

Gledali smo dva potpuno različita poluvremena u Hjustonu. Brazil je u prvom dijelu igre imao jalovu inicijativu, posjed lopte, ali bez pravih prilika.

Japan se disciplinovao branio, čekao grešku rivala i dočekao je u 29. minutu. Pogriješio je Danilo u dodavanju. Sano je presjekao loptu i krenuo ka golu Brazila. Šutirao je sa nekih 20 metara i pogodio mrežu Alisona.

U nastavku potpuno druga priča. Brazil je žestoko pritiskao i pogodak je bukvalno visio u vazduhu. Ređale su se šanse pred golom Japana, a izjednačenje Selesau donio je Kazemiro glavom u 58. minutu, nakon centaršuta Gabrijela.

Nastavio je Brazil sa napadima, ali su oni vremenski utihnuli. Kada se činilo da će meč otići u produžetke, Brazil postiže pobjedonosni gol u petom minutu nadoknade vremena. Martineli je strijelac, nakon što su defanzivci Japana pogriješili u opasnoj zoni.

Nastalo je potpuno ludilo na stadionu i veliko slavlje Brazila.