Trening kamp FSCG dobiće najmoderniju hibridnu podlogu, novi sistem za navodnjavanje i drenažu.

Izvor: FSCG

Rekonstrukcija glavnog terena Trening kampa FSCG počela je danas.

Trening kamp FSCG dobiće najmoderniju hibridnu podlogu, novi sistem za navodnjavanje i drenažu.

"Novi teren značajno će unaprijediti uslove za trening svih reprezentativnih selekcija, kao i odigravanje prijateljskih i međunarodnih utakmica svih selekcija osim A tima", naveli su u saopštenju iz FSCG-a.

Rok za završetak radova je 30. septembar ove godine i biće treći fudbalski teren sa hibridnom podlogom u Crnoj Gori, nakon onih na stadionima u Baru i na Cetinju.