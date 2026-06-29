Robert Levandovski napušta Barselonu i prelazi u Čikago Fajer, gdje će zarađivati 40 miliona evra do 2028. godine.

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Poljski napadač Robert Levandovski (37) odlučio je da "zatvori knjigu" kada je igranje u Evropi u pitanju i postigao je verbalni dogovor sa Čikagom Fajerom. Levandovski je prije dvije nedjelje boravio u SAD gdje je pozvan da se uvjeri šta ga čeka ako se na kraju odluči da dođe u Ilinois, a poslije razgovora sa porodicom rekao je "da".

Levandovski će tako poslije četiri sezone napustiti Barselonu i u Americi ga čeka novi izazov, ali i vrlo lijepa plata pošto je dogovorio zaradu od čak 40 miliona evra do 2028. godine.

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S obzirom na formu, Levandovski je sigurno mogao još da igra u Evropi, ali odlučio se da "čuva tijelo" i da izabere ligu u kojoj će moći da bilježi stare brojke. A znamo da su se za nju odlučile i neke druge fudbalske zvijezde u njegovim godinama, recimo Mesi, Suarez, Buskets...

Jedan od najboljih strijelaca u Evropi u posljednjih 16 godina - od dolaska iz Leha u Dortmund - odlučio je da ne prihvati ponude klubova iz Engleske i Turske, vjerujući da će Amerika pomoći i njemu da izgradi sopstveni brend i za život poslije fudbalske karijere.

"Leva" je postigao 103 gola za Dortmund, potom je u Bajernu imao impresivnih 344 gola i 73 asistencija na 735 nastupa, a ni u Barseloni u "poznim godinama" nije bio loš. Zabilježio je 120 golova i 24 asistencije, pomažući ekipi da osvoji dvije uzastopne titule u Španiji.