"U Budućnosti sam sve funkcije obavljao. Dobio sam sad ovu priliku, trudiću se da je iskoristim. Ovo je moj klub, naš grad, naši ljudi", rekao je Radonjić na konferenciji za medije.

Izvor: FK Budućnost

Srđan Radonjić je u finišu prošle sezone, na tri kola prije kraja, preuzeo klupu FK Budućnost - malo poslije toga je dobio povjerenje da se od privremenog rješenja pretvori u stalnog trenera.

I spreman je za izazov.

"U Budućnosti sam sve funkcije obavljao. Dobio sam sad ovu priliku, trudiću se da je iskoristim. Ovo je moj klub, naš grad, naši ljudi", rekao je Radonjić na konferenciji za medije.

Budućnost će u sezonu koja počinje 2. avgusta da krene sa potpuno drugačijim sastavom.

"Biće dosta naše djece, uvijek sam se zalagao da mladi idu u prvi tim, a produkt toga je bila Liga šampiona za mlade. Poslije toga smo vidjeli kakve su transfere napravili Bulatović, Kostić, Tomašević... Biće oscilacija, moraće stariji da iznose dio tereta, ali gledaćemo da uklopimo sve kako treba, da budemo spoj mladosti i iskustva.Svjesno ulazimo u ovo", kazao je Radonjić.

Cilj je sljedeći:

"Budućnost će da bude sinonim za crnogorski fudbal, posebno za Podgoricu, najbitnije je da kroz ovu godinu nekoliko igrača koji imaju ogroman potencijal lansiramo za budućnost crnogorskog fudbala i smatram da će to biti veliki plus za sve nas".

Najvažniji dio priprema Budućnost će odraditi na Zlatiboru.

"Svjesno smo ranije počeli pripreme kako bismo se sastali sa kvalitetnim protivnicima. Igraćemo sa Radnikom iz Surdulice, kragujevačkim Radničkim, OFK Beogradom, kao i protiv Mladosti iz Lučana. To su klubovi, izuzev OFK Beograda, koji su uvijek daleko bili ispod Budućnosti, a sada su finansijski daleko moćniji. Želimo sa njima da se izmjerimo".

Budućnost je u fazi rekonstrukcije, ali kada počne sezona - jednostavno mora da puca na veliko.

"Uvijek idemo na pobjede, na trofeje, na titulu i Kup... Nikome se ne pomjeramo - mi smo najbolji klub i moramo tako da se ponašamo. Ne da budemo prepotentni, već da imamo povjerenje sami u sebe", istakao je Radonjić, kojem će u stručnom štabu da pomažu Petar Grbić, Vladan Adžić, Marko Janjević i Veljko Bajković.