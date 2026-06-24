Kapiten reprezentacije Hrvatske Luka Modrić svestan je važnosti tri boda svog tima u meču protiv Paname, a posle susreta posebno je govorio i o jubileju koji retko koji igrač postigne u nacionalnom timu

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Reprezentacija Hrvatske, vođena iskusnim Lukom Modrićem (40), pobedila je Panamu, ali i dalje nije obezbedila plasman u dalju fazu Svetskog prvenstva. Ipak, kapiten Hrvata svestan je da je trijumf korak koji je potreban ekipi, a osim važna tri boda, Modrić je proslavio i poseban jubilej u dresu "šahovnice". Modrić nije krio da je ponosan na istorijski broj mečeva i to u, kako kaže, najdražem dresu, čime je raznežio navijače u domovini.

Hrvatska je pobedila Panamu minimalnim rezultatom 1:0, a osim slavlja u meču, Modrić je obeležio i 200. utakmicu u nacionalnom timu. "Hvala Bogu, osvojili smo tri važna boda koja su vrlo važna za nas. Želeli smo pobedu", započeo je Luka Modrić posle meča protiv Paname.

Kapiten Hrvatske jednostavno nije mogao a da se ne osvrne na senzacionalnih 200 mečeva u reprezentaciji. Ima 40 godina i veliku želju da pomogne nacionalnom timu u bilo kojoj utakmici. "Odigrati 200 utakmica u najdražem dresu je nešto posebno. Imao sam utisak da smo igrali u određenom grču, što se osećalo tokom većeg dela meča, ali smo, kako je utakmica odmicala, imali sve više dobrih trenutaka", dodao je kapiten.

Pobeda protiv Paname možda još nije obezbedila plasman u dalju fazu takmičenja, ali nema sumnje da je i minimalna pobeda dovoljna da da vetar u leđa ovom timu. "Posle ovakve pobede možemo samo da napredujemo. Neverovatno je to da neko odigra 200 mečeva i to u omiljenom dresu, zbog toga sam ponosan. Nikada nisam mogao da sanjam da ću postići ovakav uspeh. Zahvalan sam na podršci i čestitkama, kao i svima koji su mi pomogli tokom ovih 200 utakmica", rekao je skromno Luka Modrić.

Kako je Luka Modrić odigrao 200 utakmica?

Luka Modrić je debitovao pre ravno 20 godina u Bazelu, a zaigrao je na prijateljskoj utakmici Hrvatske i Argentine kod selektora Zlatka Cice Kranjčara. Iako to nije njegov primarni zadatak, Modrić je do prvog gola stigao već pet meseci kasnije u utakmici sa Italijom u Livornu. Sada je kapiten, a u međuvremenu je sa Hrvatskom osvojio bronzu i srebro na Mundijalima, dok mu je ovo peto Svetsko prvenstvo sa Hrvatskom.

Da veliki uspesi Luke Modrića nisu slučajnost, jasno su rekli selektor Zlatko Dalić i Mateo Kovačić.

"Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u istoriji i dugo će tako i ostati. To je čovek koji u ovim godinama s toliko želje, motiva i volje igra za hrvatsku reprezentaciju. On je veliki motiv svima nama i zaista je fenomen. Meni puno pomaže i moja je desna ruka na terenu, a svojim primerom i ponašanjem svima pokazuje kako treba. Sjajan je primer mlađim igračima kako treba da igraju, da se pripremaju i ponašaju u reprezentaciji. Čovek je koji oduševljava ceo svet i koji je primer svima", rekao je selektor Zlatko Dalić.

"Mislim da je ključan njegov karakter. Kod njega nema odustajanja i to je pokazao tokom svih ovih godina. O njegovim igračkim kvalitetima ne treba razgovarati, ali on je, jednostavno, vođa na terenu i van njega te je primer svima ostalima kako se treba odnositi prema hrvatskom dresu. Prošao je težak put i može biti primer svim mladim igračima", rekao je Mateo Kovačić.