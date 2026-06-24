Luka Modrić je protiv Paname odigrao 200. meč za Hrvatsku.

Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Modrić je startovao u meču Hrvatske sa Panamom na Svjetskom prvenstvu i tako je upisao svoj 200. meč za reprezentaciju. Postao je tek četvrti fudbaler sa 200 ili više nastupa za reprezentaciju posle Lionela Mesija, Kristijana Ronalda i Badera Al Mutave iz Kuvajta.

Kristijano Ronaldo je sa 230 nastupa prvi na listi, Bader Al-Mutava koi se povukao 2022. godine je drugi sa 202 meča, a do 200 nastupa na ovom Mundijalu stigao je i Lionel Mesi koji sada ima 201 odigran meč.

Kako je stigao do 200 nastupa?

Luka Modrić je debitovao 2006. godine u Bazelu na prijateljskoj utakmici Hrvatske i Argentine kod selektora Zlatka Cice Kranjčara. Prvi gol dao je pet mjeseci nakon toga u utakmici sa Italijom u Livornu. Sada je kapiten, a u međuvremenu je sa Hrvatskoj osvojio bronzu i srebro na Mundijalima, dok mu je ovo peto SP sa Hrvatskom.

Dalić i Kovačić rekli šta imaju

"Luka Modrić je najbolji igrač Hrvatske u istoriji i dugo će tako i ostati. To je čovjek koji u ovim godinama s toliko želje, motiva i volje igra za hrvatsku reprezentaciju. On je veliki motiv svima nama i zaista je fenomen. Meni puno pomaže i moja je desna ruka na terenu, a svojim primjerom i ponašanjem svima pokazuje kako treba. Sjajan je primjer mlađim igračima kako treba da igraju, da se pripremaju i ponašaju u reprezentaciji. Čovjek je koji oduševljava cio svijet i koji je primjer svima", rekao je selektor Zlatko Dalić.

"Mislim da je ključan njegov karakter. Kod njega nema odustajanja i to je pokazao tokom svih ovih godina. O njegovim igračkim kvalitetama ne treba razgovarati, ali on je, jednostavno, vođa na terenu i van terena te je primjer svima ostalima kako se treba odnositi prema hrvatskom dresu. Prošao je težak put i može biti primjer svim mladim igračima", rekao je Mateo Kovačić.

(MONDO, N.L.)