Engleska i Gana remizirali su bez golova.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Gana je izdržala! Na kraju su "crne zvijezde" odigrale 0:0 (0:0) sa Engleskom i sada oba tima imaju po četiri boda na vrhu svoje grupe. U meču u kome smo videli jako malo fudbala, tek na kraju utakmice Engleska je uspjela da pritisne rivala.

U 86. minutu Hari Kejn je pogodio prečku, imali su zatim u minut i po šanse Niko O'Rajli i Bukajo Saka. U 93. minutu defanzivac Gane je posle kornera uspio da izbaci loptu sa gol linije i tako je vrlo vjerovatno obezbijedio svom timu prolazak dalje.

Imala je i Gana nekoliko odličnih kontri iz kojih je mogla da dođe do prednosti.