Kristijano Ronaldo je jedan od glavnih krivaca za to što Portugal nije pobijedio, a reprezentativac Konga Ngal Ajel Mukau je pričao o njemu

Izvor: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Očekivala se rutinska pobjeda Portugala na startu Svjetskog prvenstva, pa je onda uslijedio šok. Osvojen je samo bod protiv Konga (1:1) i glavni krivac za to je Kristijano Ronaldo. Žestoko se ispromašivao na tom meču i pokazao da mu sve teže ide da se takmiči na najvišem nivou.

Igra u Saudijskoj Arabiji, ima 41 godinu i to utiče na igru reprezentacije. Poslije tog kiksa fudbaler DR Kongo Ngajel Mukau dao je izjavu. Novinar ga je pitao da li su oni imali neki poseban plan za čuvanje Kristijana Ronalda?

Vidi opis "Da li smo imali plan za Ronalda? Iskreno, ne": Fudbaler Konga izjavom ponizio Kristijana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Hakan Akgun / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Iskreno, ne. Jer znamo da nije isti kao ranije. Stariji je sada. I dalje je jedan od najvećih ikada, veoma ga poštujemo. Kada ostarite, nije to isto, ne možeš da uložiš isti trud, ali i dalje imam ogromno poštovanje prema njemu", rekao je Mukau.

Pojedinci su ovu izjavu veznog fudbalera francuskog Lila shvatili i kao ponižavanje legendarnog fudbalera. Doduše, pričao je sa dosta poštovanja i samo je rekao ono što mnogi misle. Malo ko o tome priča u javnosti, ali je Tjeri Anri pred svima rekao i šta je Ronaldov veliki problem...