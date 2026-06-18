Kristijano Ronaldo je jedan od glavnih krivaca za to što Portugal nije pobijedio, a reprezentativac Konga Ngal Ajel Mukau je pričao o njemu
Očekivala se rutinska pobjeda Portugala na startu Svjetskog prvenstva, pa je onda uslijedio šok. Osvojen je samo bod protiv Konga (1:1) i glavni krivac za to je Kristijano Ronaldo. Žestoko se ispromašivao na tom meču i pokazao da mu sve teže ide da se takmiči na najvišem nivou.
Igra u Saudijskoj Arabiji, ima 41 godinu i to utiče na igru reprezentacije. Poslije tog kiksa fudbaler DR Kongo Ngajel Mukau dao je izjavu. Novinar ga je pitao da li su oni imali neki poseban plan za čuvanje Kristijana Ronalda?
"Da li smo imali plan za Ronalda? Iskreno, ne": Fudbaler Konga izjavom ponizio Kristijana
"Iskreno, ne. Jer znamo da nije isti kao ranije. Stariji je sada. I dalje je jedan od najvećih ikada, veoma ga poštujemo. Kada ostarite, nije to isto, ne možeš da uložiš isti trud, ali i dalje imam ogromno poštovanje prema njemu", rekao je Mukau.
Pojedinci su ovu izjavu veznog fudbalera francuskog Lila shvatili i kao ponižavanje legendarnog fudbalera. Doduše, pričao je sa dosta poštovanja i samo je rekao ono što mnogi misle. Malo ko o tome priča u javnosti, ali je Tjeri Anri pred svima rekao i šta je Ronaldov veliki problem...
DR Congo midfielder Ngal Ayel Mukau: "A special plan to contain Cristiano Ronaldo? To be honest, not really. We know that he isn't the same as before. He's a bit older now. But still, he's one of the greatest... much respect to him." (@TNTSportsBR)pic.twitter.com/QicO3CiqiF— EuroFoot (@eurofootcom)June 17, 2026