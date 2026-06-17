Uhapšen je Eli Vahi, fudbaler Nice, zbog sumnje na namještanje utakmica. Istraga se nastavlja dok igra na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Jedan od najboljih fudbalera Obale Slonovače Eli Vahi uhapšen je pod sumnjom da je učestvovao u namještanju utakmice na samo dvije nedjelje prije početka Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, piše "Njujork Tajms".

"Izvori upoznati sa slučajem, koji su kao i drugi govorili anonimno jer nisu bili ovlašćeni da javno komentarišu, potvrdili su da je 23-godišnji fudbaler predmet aktivne istrage. Istražitelji pokušavaju sada da utvrde da li je Vahi, igrajući za svoj klub Nicu, namjerno zaradio žuti karton protiv Meca 17. maja", navodi se u tekstu.

Prema istom izvoru, Vahija je 29. maja uhapsila francuska policija odmah pošto je sa dva gola donio pobjedu protiv Sent Etjena kojom je Nica inače obezbijedila opstanak u Ligi 1, poslije čega je otputovao u SAD na Mundijal.

Vahi je bio starter u pobjedi Obale Slonovače nad Ekvadorom na startu SP u Filadelfiji (1:0) i na tom susretu pogodio je prečku, a poslije informacija da je pod istragom - pitanje je da li će ga selektor "slonova" koristiti protiv Njemačke u Torontu, u meču za prvo mjesto u grupi.

"Možemo da potvrdimo da je 23-godišnji fudbaler, koji se takmiči u francuskoj Ligi 1, uhapšen 29. maja u okviru istrage koju je pokrenulo tužilaštvo u Marseju zbog sumnji na organizovanu prevaru, organizovanu sportsku korupciju, prikrivanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom i pranje novca. Pušten je nakon saslušanja. Istraga je i dalje u toku", rekao je portparol tužilaštva u Marseju, dok se Vahi, FIFA i Fudbalski savez Obale Slonovače nisu oglasili.

Inače, Vahi je dobio "parni" žuti karton i propustio je prvi meč protiv Sent Etjena u baražu za opstanak, poslije čega je počeo naredni protiv istog rivala i zatim je postigao dva gola. Uz njega je uhapšen još jedan igrač.

Ko je Eli Vahi?

Eli Vahi ima 23 godine i igra na mjestu napadača, dok je koristan i po krilu. Radi se o fudbaleru koji je ponikao u omladinskoj školi Monpeljea i iz koga je poslije fantastične sezone u kojoj se borio za titulu - otišao u Lans za 30 miliona evra. Potom je prešao u Marsej, pa Frankfurt, čiji je danas član, a prošlu polusezonu proveo je na pozajmici u Nici. Za ovaj klub postigao je devet golova, prije nego što se vratio u Njemačku.