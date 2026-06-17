Fudbaleri Norveške su uz više muke nego što se očekivalo savladali Irak 4:1 na startu Svjetskog prvenstva.

Izvor: Jon Olav Nesvold / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Fudbaleri Norveške savladali su Irak 4:1 (2:1) na startu takmičenja na Svjetskom prvenstvu. Nakon pobjede Francuske nad Senegalom 3:1 i u drugom meču ove grupe vidjeli smo četiri gola Norvežana. Sada su Francuzi i Norvežani na vrhu grupe, a Senegal i ekipa Iraka su na dnu.

Očekivali su mnogi da će Irak doći u podređenom položaju i da neće odigrati dobar meč, ali to se nije desilo. Bio je na startu meča bolji rival, ali je Erling Holand uletio na asistenciju Volfea i pogodio za 1:0.

Zatim je nastavio Irak da igra odlično i glavom je Husein postigao prvi gol Iračana na Mundijalima u poslednjih 40 godina. Ipak gol iz 39. minuta donio je samo kratkotraju radost pošto je posle greške odbrane Haland izblokirao golmana rivala i postigao gol za 2:1 četiri minuta kasnije.

Djelovalo je da bi Iračani mogli do senazcije sve do 77. minuta kada je štoper Leo Ostigard koji je ušao sa klupe pogodio za 3:1. Na kraju je pogodak u poslednjem napadu meča od ove utakmice napravio rutinsku pobjedu Norveške.