Slavko Ištvanić od 1997. godine ne može da naplati dug koji Dinamo iz Zagreba ima prema njemu.

Legendarni fudbaler Dinama iz Zagreba Slavko Ištvanić (58) započeo je štrajk glađu zbog duga koji tim sa Maksimira prema njemu nije izmirio u prethodnih 30 godina! Kako prenose hrvatski mediji, Ištvanić je u subotu u podne započeo štrajk glađu i nema namjeru da ga prekine dok se ne riješi spor koji traje tri decenije, još iz perioda kada je on bio jedan od najboljih hrvatskih fudbalera.

Ištvanić je od 1983. godine bio prvotimac zagrebačkog Dinama, a dres tog tima nosio je i kada se klub sa Maksimira zvao Građanski, odnosno Kroacija. Za najbolju hrvatsku ekipu Slavko Ištvanić igrao je sve do 1995. godine, a poslednje godine karijere proveo je u ekipama Segeste, Sesvetea, Novalje i Dugog Sela. Naravno - najviše se pamte njegovi nastupi u dresu Dinama, koji su mu donijeli i tri meča za reprezentaciju Hrvatske u vrijeme raspada Jugoslavije.

Tog perioda Slavko se izuzetno dobro sjeća jer još od tada datira dug koji Dinamo ima prema njemu. Kako tvrdi, Dinamo već 30 godina njemu duguje oko 70.000 eura, a do sada nije pronašao način da naplati ta potraživanja. "To je odlučeno po sudskoj presudi Opštinskog suda u Zagrebu iz 1997. No dugo je trajalo to suđenje. U 90 odsto slučajeva advokati Dinama nisu se pojavljivali na ročištima i na kraju je to završilo tako da je sutkinja zatražila da se dostavi rješenje ko je pravni nasljednik NK Dinama, HAŠK Građanskog i Kroacije. Dostavljeno je rješenje da je Dinamo d.d. pravni nasljednik otišao u stečaj, da je pokrenut stečaj nad Dinamom i da se ja jednostavno nemam odakle da se naplatim", istakao je Ištvanić.

Tokom 12 godina u prvom timu Dinama iz Zagreba, Slavko Ištvanić je sakupio nevjerovatnih 527 mečeva i to ga stavlja u red najvećih u klupskoj istoriji. Takođe, Ištvanić je bio kapiten zagrebačkog tima, a kao beskompromisni borac činio je neizostavni dio slavne generacije u kojoj su bili Zvonimir Boban, Davor Šuker i brojni drugi slavni hrvatski fudbaleri.

Ništa od toga nije bilo dovoljno da se klupski čelnici tokom prethodnih nekoliko godina oduže Ištvaniću. "Sve ovo predugo traje. Molim ljude iz Dinama da budu ljude, da imaju razumijevanje za mladost i godine koje sam dao Dinamu. Da imaju razumijevanja, da nađemo dogovor, da mi se isplati to što mi Dinamo duguje", rekao je Slavko za hrvatske mediji, uz napomenu da mu je prethodna uprava pozajmljivala novac za život.

Iako je svjestan da su presude iz 1997. godine zastjarele, Slavko Ištvanić ne želi da odustane od svog novca. Jedan od razloga je i bolest njegovog sina, zbog kojeg je spreman na radikalan potez poput štrajka glađu do ispunjenja zahtjeva koji već godinama postavlja pred klupske čelnike. "Ja znam da je Dinamo trenutno u problemu, ali će on stati na svoje noge. Ima Dinamo kvalitet, ima ljude, vjerujem da će izaći jači iz ovoga", rekao je Ištvanić.